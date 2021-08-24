NBCUniversal откажется от Nielsen как единственного телеизмерителя

Телеканал NBCUniversal заявил, что собирается отказаться от Nielsen в качестве единственного телеизмерителя и заменить его несколькими другими измерителями, сообщает Business Insider. Компания призвала присоединиться и остальную медиаиндустрию.

В NBCUniversal попросили более 50 компаний-измерителей представить свои предложения до 23 августа, чтобы помочь телеканалу создать новую систему измерений. «Мы находимся в процессе составления полного набора совместимых измерительных решений, которые являются такими же передовыми, разнообразными, простыми в использовании и мультиплатформенными, как и способы просмотра контента людьми», — говорится в письме компании.

В Discovery и ViacomCBS поддержали решение NBCUniversal. По словам представителя ViacomCBS, есть сомнения в том, что монополизировавшая рынок Nielsen сможет конкурировать с быстро развивающимися инновационными участниками бызнеса. Однако Nielsen сразу не уйдет, и сейчас самое время начать искать ей замену, отмечают в Discovery.

Эксперты отмечают, что может потребоваться несколько лет, прежде чем другая компания сможет создать сопоставимую национальную систему телеизмерений. Тем временем Nielsen планирует внедрить новую систему телевизионных и цифровых рейтингов, которая будет включать стриминг, к осени 2024 года.

Ранее отраслевая группа Video Advertising Bureau (VAB) попросила Совет по медиаизмерениям США лишить Nielsen аккредитации из-за споров об эффективности рейтинговой системы: компанию обвиняли в «систематическом недоучете» зрителей с марта 2020 года по март 2021-го. В середине августа Nielsen приостановила свою аккредитацию как национальной рейтинговой службы США.