Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+17
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.08.2021 в 10:10

NBCUniversal откажется от Nielsen как единственного телеизмерителя

Телеканал собирается создать набор из различных совместимых решений

Телеканал NBCUniversal заявил, что собирается отказаться от Nielsen в качестве единственного телеизмерителя и заменить его несколькими другими измерителями, сообщает Business Insider. Компания призвала присоединиться и остальную медиаиндустрию.

В NBCUniversal попросили более 50 компаний-измерителей представить свои предложения до 23 августа, чтобы помочь телеканалу создать новую систему измерений. «Мы находимся в процессе составления полного набора совместимых измерительных решений, которые являются такими же передовыми, разнообразными, простыми в использовании и мультиплатформенными, как и способы просмотра контента людьми», — говорится в письме компании.

В Discovery и ViacomCBS поддержали решение NBCUniversal. По словам представителя ViacomCBS, есть сомнения в том, что монополизировавшая рынок Nielsen сможет конкурировать с быстро развивающимися инновационными участниками бызнеса. Однако Nielsen сразу не уйдет, и сейчас самое время начать искать ей замену, отмечают в Discovery.

Эксперты отмечают, что может потребоваться несколько лет, прежде чем другая компания сможет создать сопоставимую национальную систему телеизмерений. Тем временем Nielsen планирует внедрить новую систему телевизионных и цифровых рейтингов, которая будет включать стриминг, к осени 2024 года.

Ранее отраслевая группа Video Advertising Bureau (VAB) попросила Совет по медиаизмерениям США лишить Nielsen аккредитации из-за споров об эффективности рейтинговой системы: компанию обвиняли в «систематическом недоучете» зрителей с марта 2020 года по март 2021-го. В середине августа Nielsen приостановила свою аккредитацию как национальной рейтинговой службы США.

Nielsen NBCUniversal
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.