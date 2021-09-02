Natura Siberica объявила о приостановке производства и закрытии магазинов

Производитель косметики Natura Siberica заявил о прекращении производства и продажи товаров под брендом компании. Кроме того, 80 магазинов сети остановят работу, сообщает Forbes.

Дело в том, что совладелица холдинга Ирина Трубникова расторгает лицензионный договор на использование брендов Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других знаков, которые умерший в этом году основатель бизнеса и ее бывший муж Андрей Трубников ранее перерегистрировал на эстонскую компанию OU Good Design. Использование бренда без разрешения грозит уголовной ответственностью и изъятием продукции из оборота.

По словам президента компании Сергея Буйлова, Трубникова «не придумала ничего лучше, как парализовать наше производство и сбыт». В связи с этим компания вынуждена прекратить использование товарных знаков до прояснения правовой позиции, отмечает Буйлов.

Бренд «Рецепты бабушки Агафьи» был запущен в 2002 году, спустя шесть лет появилась Natura Siberica, а в 2012-м — одноименная розничная сеть. В нее входит более 55 точек в России и за рубежом. Совокупная выручка производителя косметики и ритейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 млрд рублей.

После смерти Андрея Трубникова в январе 2021 года наследственный и корпоративный конфликт не прекращается. На доли основателя компании претендуют дети от первых двух браков, а также третья жена Трубникова Анастасия, с которой он планировал развестись.

При выборе доверительного управляющего все дети Трубникова проголосовали за Ирину — первую супругу их отца, соосновательницу Natura Siberica, ей принадлежит 40% компании. Анастасия выступила против решения. Тогда нотариус назначила доверительным управляющим Бориса Любошица («Юридическое агентство «Сезар консалтинг»). Его кандидатуру не поддержали Ирина и ее сын Дмитрий.

После обвинений в некомпетентности Любошица, президентом компании стал Сергей Буйлов, который закрыл доступ в офис совладельцам компании Ирине и Дмитрию Трубниковым. Сотрудники назвали происходящее рейдерским захватом. Сам Буйлов объяснил, что ограничение было введено против топ-менеджеров, которые препятствовали законной деятельности в интересах компании и ее наследников.