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05.06.2025 в 08:50

Национальный мессенджер создадут на базе цифровой платформы VK

Проект позволит интегрировать госуслуги, банковские сервисы и цифровые документы в единое приложение

На совещании у президента глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах по развитию национального мессенджера на базе цифровой платформы Max от холдинга VK. Как отметил министр, новый сервис сопоставим по функциональности с иностранными аналогами и обеспечивает «хорошее качество» голосовых вызовов — «лучше, чем у зарубежных мессенджеров». Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Шадаева, основное преимущество платформы — ее открытость. Она позволяет сторонним разработчикам встраивать в мессенджер собственные сервисы. Например, возможны интеграции с банками, образовательными системами и государственными услугами. В мессенджере смогут использоваться цифровые документы, в том числе для подтверждения возраста или статуса гражданина при получении различных услуг.

Кроме того, в мессенджер могут включить сервисы приложения «Госключ», и его можно будет использовать для подписания согласия на обработку персональных данных, договора аренды квартиры, оказания медицинских услуг или купли-продажи автомобиля.

Глава Минцифры уточнил, что в мессенджер добавят цифрового помощника, который будет сопровождать пользователя при взаимодействии с госуслугами: от подачи заявления до получения результата. Также возможно расширение школьных чатов, созданных ранее в рамках проекта «Сферум» от VK, с подключением электронных журналов и дневников учащихся.

О том, что VK создает аналог WeChat сообщалось в марте.

30 мая председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о внесении поправок, направленных на объединение функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых и коммерческих — в едином приложении. «Это будет больше, чем национальный мессенджер. У него будет много интересных и уникальных функций», — сказал Боярский.

MAX VK минцифры Максут Шадаев
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