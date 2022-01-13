В Natiscope рассказали о плюсах и минусах гибридного таргетинга на рынке БАД

Компания Natiscope поучаствовала в международной конференции «Что происходит на рынке БАД?» в качестве информационного партнера и докладчика. На сессии по вопросам маркетинга технический директор Антон Барсуков продемонстрировал новейшие решения платформы в рекламе биологически активных добавок в интернете, обратив особое внимание на гибридный таргетинг.

Специалист объяснил, что гибридный таргетинг объединят два компонента: контекстный и поведенческий. Благодаря контексту обеспечиваются высокие поведенческие показатели. Однако у него есть недостаток — небольшая ёмкость по показам. Аудитория расширяется за счёт поведенческого компонента, что создаёт дополнительное касание с продуктом и даёт возможность построить работающую воронку продаж.

Для показа рекламы используются два алгоритма. Из-за этого, по словам спикера, в среднем получаются впечатляющие цифры: рост показов составляет примерно 54%, а увеличение CTRv достигает 27%.

В технологии Natiscope алгоритм выявляет определенные маркерные слова и сопоставляет с контекстом самой статьи. На основании анализа определяется, будет ли показываться реклама. Анализируется заголовок материала, фотографии и структура статьи, ненужные блоки отсекаются.

К примеру, если тело материала имеет блок рекомендаций, то он просто не включается, поскольку не отражает контекст. В результате сформируется вес контекстных ключевых слов, который в дальнейшем станет отправной точкой. Каждый материал может содержать несколько тематик, но в результате анализа определится наиболее интересная, которая и будет основным таргетингом для показа рекламы. Кроме того, ключевые слова сгруппированы по интересам для применения в поведенческом компоненте. Он даёт возможность транслировать рекламу пользователям, которые ранее читали статьи с указанными ключевыми словами.

Международная конференция «Что происходит на рынке БАД?» проходила для узких специалистов в последний день ноября 2021 года в гостинице Hilton Moscow Leningradskaya при поддержке «Союза производителей БАД». Участниками были предложены новые технологии продвижения БАД на рынке. Среди выступавших были сопредседатель направления Healthcare Ipsos в России Олег Фельдман, коммерческий директор «ФармОушен Лаб» Мария Русинова, директор по маркетингу «Промис» Юлия Родкина, диджитал-директор направления «Фарма» в PPL-media Андрей Леутин и другие.