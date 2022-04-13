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13.04.2022 в 16:30

Российская редакция National Geographic объявила о запуске нового проекта

Disney, которой принадлежит издание, приостановила работу в России, поэтому журналисты создали новое медиа Russian Traveler

Российская редакция научно-популярного журнала National Geographic объявила, что вслед за приостановкой выпуска печатного журнала перестал работать сайта nat-geo․ru. Решение приняла компания Disney, которой принадлежит ресурс.

Однако команда National Geographic Russia призвала своих читателей не грустить и сообщила в Telegram-канале о запуске нового медиа Russian Traveler.

«На сайте rtraveler․ru вы найдёте заметки о путешествиях по нашей планете, последние новости науки, природы и техники, рассказы о традициях народов мира и многое другое. Мы каждый день узнаем всё больше о прошлом, настоящем и будущем Земли и космоса, и очень хотим продолжать делиться с вами этими знаниями», — говорится в сообщении.

Кроме того, в редакции отметили, что фотохостинг, который читатели пополняли своими фотографиями, остаётся доступен.

На прошлой неделе журналисты «Новой газеты» объявили о старте нового проекта — «Новая газета. Европа». Его основателями стали уехавшие из России корреспонденты и редакторы, а возглавил редакцию Кирилл Мартынов. Запуск издания «Новая газета. Европа» назначен на 13 апреля.

National Geographic
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