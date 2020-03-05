«Наша цель — заботиться о благотворительности»: основатели нового проекта Philgood рассказали о миссии и планах компании

14 февраля в образовательном центре ММОМА состоялся официальный запуск компании Philgood, нового уникального проекта, объединяющего НКО и бизнес с целью реализации социально значимых проектов. Компанию представили ее основатели: Рубен Варданян (предприниматель, филантроп, инициатор идеи и сооснователь Московской школы управления «Сколково»), Евгения Белотелова (ex-CEO фонда «Друзья») и Евгений Фонталин (партнер агентств БюроБюро, Primax Digital, FBR), а также партнер проекта Тарас Скулов, занимающий должность digital-директора.

Евгения Белотелова, сооснователь Philgood: Несмотря на то, что мы официально познакомили компанию Philgood с индустрией только сейчас, нас вряд ли можно назвать стартапом. В текущем составе команда работает уже более полугода, а отдельные участники сотрудничают в рамках общих проектов на протяжении нескольких лет.

Команда Philgood решает широкий пул задач коммерческих и некоммерческих организаций, а также владельцев капитала и независимых попечителей, заинтересованных в долгосрочных инвестициях в благотворительность.

Рубен Варданян, сооснователь Philgood: Компания Philgood занимает важное место в экосистеме благотворительных проектов, построением которой я занимаюсь уже много лет. Это дает возможность Philgood стать не просто аутсорсинговой командой, а надежным партнером, который вместе с фондом смотрит в далекое будущее и держит фокус на глобальных целях.

Команда Philgood поможет каждому клиенту найти подходящих партнеров, синхронизирует их действия и коммуникацию, чтобы вместе создавать образовательные, культурные и социальные проекты, которые будут улучшать качество жизни людей, нуждающихся в помощи. Специализация Philgood — стратегический консалтинг, коммуникации, фандрайзинг, digital, events, hr, pr.

Евгений Фонталин, сооснователь Philgood: В благотворительности есть B2С и B2B направления, но многие фонды этого не учитывают. Например, бизнесу, который сотрудничает с НКО, крайне важны результаты в цифрах: конверсии, охваты и даже social impact. Компании не готовы жертвовать на благотворительность просто так: им нужна отдача от вложений. А фонды думают об эффективности только в разрезе социальных проблем, но никак не коммуникации, что сильно усложняет партнерство. Наша экспертиза способна решить данную проблему: у нас есть опыт обучения фондов и компаний для решения задач на высоком уровне с результатом, который устраивает всех.

За плечами команды Philgood много лет работы в социальной сфере: основатели участвовали в благотворительных инициативах «Сколково», «Вконтакте», участвовали в запуске нескольких успешных благотворительных стартапов и реализовали проекты для таких фондов, как «Друзья», «Дети-бабочки», «Ночлежка», «Подарок ангелу».

Евгения Белотелова, сооснователь Philgood: Благотворительная индустрия взрослеет на наших глазах: она прошла этап детства и сейчас постепенно вырастает из периода, характеризующегося бессистемным копированием широкого пула бизнес-инструментов. Благотворительности только предстоит найти свою идентичность, взяв лучшие практики от коммерческих организаций и не потеряв свою особенную ДНК, которая отличает эту отрасль от всех остальных.

Ключевое преимущество Philgood заключается в том, что компания аккумулировала уникальную на рынке межотраслевую экспертизу, благодаря которой она может закрывать «боли» клиентов в режиме «одного окна». Это экспертиза объединяет в себе несколько основных компетенций, необходимых для реализации социальных проектов на высоком уровне: умение мыслить бизнес-показателями, знание специфики благотворительных проектов и понимание стратегических задач НКО.

Рубен Варданян, сооснователь Philgood: Благодаря наличию партнеров и экосистемы, у нас появилась возможность закрывать практически весь периметр задач фонда. Мы рады, что некоммерческие организации, выполняющие важную для всех нас работу, образовательно и инфраструктурно окружены всем необходимым. Теперь у фондов есть доступ к перечню услуг, который позволит им стать устойчивее, а значит, даст возможность двигаться быстрее к поставленным задачам.

На официальном запуске Philgood присутствовали представители благотворительных и коммерческих организаций, а также друзья проекта, в том числе стратегический партнер — компания PHILIN. Это еще один проект Рубена Варданяна, направленный на профессионализацию индустрии благотворительности.