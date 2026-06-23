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23.06.2026 в 15:00

Налоговые долги россиян и бизнеса достигли 3,9 трлн рублей

Из них почти 1,7 трлн рублей — задолженность по налогам, сборам и страховым взносам

За первые четыре месяца 2026 года налоговые долги россиян и бизнеса составили 3,9 трлн руб. Это больше показателя за аналогичный период 2025 года почти на 1 трлн руб. Об этом пишет Forbes.

Из 3,9 трлн руб. почти 1,7 трлн руб. приходится на задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, остальная сумма — начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку платежей.

По объему задолженности в топ-3 вошли налог на добавленную стоимость (648 млрд руб.), налог на прибыль организаций (294 млрд руб.) и страховые взносы (292 млрд руб.).

Регионы-лидеры по объему задолженности: Москва (1,5 трлн руб.), Московская область (285 млрд руб.), Санкт-Петербург (205 млрд руб.), Краснодарский край (91 млрд руб.) и Самарская область (80 млрд руб.).

Причины роста налоговой задолженности бизнеса аналитики связывают с волатильностью валютного рынка, нестабильностью во многих отраслях спроса, увеличением издержек на фоне дорогих кредитов, усложнившейся логистикой, а также повышением эффективности налогового контроля.

долги по налогам
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