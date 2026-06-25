Наличные уходят из банков: дефицит ликвидности приблизился к 2 трлн рублей

Банковская система России столкнулась с нехваткой свободных денег на фоне резкого роста спроса на наличные. По оценкам экспертов, к середине июня структурный дефицит ликвидности достиг 1,9 трлн рублей, а объем наличных в обращении с начала года увеличился на 1,7 трлн рублей, что стало максимальным приростом с 2020 года. Об этом сообщают «Известия».

Аналитики связывают рост наличного оборота сразу с несколькими факторами. Среди них — перебои в работе мобильного интернета, усиление контроля за денежными переводами, снижение привлекательности банковских депозитов на фоне уменьшения ставок, а также изменения в налоговом регулировании, сделавшие наличные расчеты более выгодными для части бизнеса.

По данным Банка России, только за июнь объем наличных на руках у населения и компаний вырос на 338,6 млрд рублей. В связи с этим регулятор повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год до 2,4−3,6 трлн рублей против прежних 1,9−3 трлн рублей.

Несмотря на это, банковская система сохраняет устойчивость. Средства населения на счетах продолжают расти: в апреле их объем увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Вместе с тем отдельные кредитные организации уже активнее привлекают финансирование у ЦБ — объем таких заимствований за месяц вырос на 18%, достигнув 6,1 трлн рублей.

Эксперты предупреждают, что дефицит ликвидности способен ослабить эффективность денежно-кредитной политики. Даже при дальнейшем снижении ключевой ставки банки могут медленнее сокращать стоимость кредитов из-за удорожания собственного фондирования. На этом фоне потребительское кредитование уже снижается примерно на 2% в годовом выражении, а объемы кредитования малого и среднего бизнеса сокращаются на 7%.

По данным аналитиков FinExpertiza, доля заемных средств в капитале крупных и средних российских компаний по итогам 2025 года снизилась до 50,7% после рекордных 52% годом ранее.