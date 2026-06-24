Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Анастасия Речанская
Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.06.2026 в 12:25

Доля заемных средств в капитале бизнеса в России снизилась впервые за три года

Компании стали осторожнее в кредитовании, несмотря на снижение ключевой ставки

Доля заемных средств в капитале крупных и средних российских компаний по итогам 2025 года снизилась до 50,7% после рекордных 52% годом ранее. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков FinExpertiza на основе данных Росстата. Данные приводят «Известия».

Несмотря на снижение ключевой ставки, бизнес не спешит наращивать кредитную нагрузку. Компании предпочитают сокращать издержки и откладывать инвестиционные проекты, что снижает риски банкротств, но одновременно замедляет обновление производства, наём и рост зарплат.

Наибольшая зависимость от заемного капитала сохраняется в строительстве — 74%, а также в обрабатывающей промышленности — 59%. Среди регионов лидирует Ингушетия, где обязательства компаний превышают стоимость активов (123%), далее следуют Кабардино-Балкария (103%) и Чечня (около 100%).

Эксперты отмечают, что долгосрочные кредиты могут вновь стать востребованы при более заметном снижении ключевой ставки и уменьшении неопределенности на горизонте трех-пяти лет. Комфортный уровень для активизации инвестиций оценивается в диапазоне 8−12%.

Напомним, 19 июня совет директоров Центробанка России в очередной раз снизил ключевую ставку. На этот раз показатель уменьшился на 25 базисных пунктов — с 14,5% до 14,25% годовых. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки пройдет 24 июля.

Россия бизнес
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.