Доля заемных средств в капитале бизнеса в России снизилась впервые за три года

Доля заемных средств в капитале крупных и средних российских компаний по итогам 2025 года снизилась до 50,7% после рекордных 52% годом ранее. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков FinExpertiza на основе данных Росстата. Данные приводят «Известия».

Несмотря на снижение ключевой ставки, бизнес не спешит наращивать кредитную нагрузку. Компании предпочитают сокращать издержки и откладывать инвестиционные проекты, что снижает риски банкротств, но одновременно замедляет обновление производства, наём и рост зарплат.

Наибольшая зависимость от заемного капитала сохраняется в строительстве — 74%, а также в обрабатывающей промышленности — 59%. Среди регионов лидирует Ингушетия, где обязательства компаний превышают стоимость активов (123%), далее следуют Кабардино-Балкария (103%) и Чечня (около 100%).

Эксперты отмечают, что долгосрочные кредиты могут вновь стать востребованы при более заметном снижении ключевой ставки и уменьшении неопределенности на горизонте трех-пяти лет. Комфортный уровень для активизации инвестиций оценивается в диапазоне 8−12%.

Напомним, 19 июня совет директоров Центробанка России в очередной раз снизил ключевую ставку. На этот раз показатель уменьшился на 25 базисных пунктов — с 14,5% до 14,25% годовых. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки пройдет 24 июля.