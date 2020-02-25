На Украине погиб гендиректор рекламного холдинга Atlantic Group

21 февраля на 57-м году жизни скончался генеральный директор Atlantic Group, экс-руководитель телеканала «Интер» Сергей Старицкий. Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако затем правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что бизнесмен мог не сам покончить с жизнью.

Старицкий погиб в доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары. Бывший министр мог быть непосредственно причастен к симерти бизнесмена, пишет Obozrevatel со ссылкой на свой источник. На это указывает ряд признаков: в частности, на лице Старицкого нет следов, характерных для самостоятельного выстрела в упор. Кроме того, пистолет был зажат в руке погибшего, хотя должен был выпасть из-за падения с высоты человеческого роста.

В крови Кожары было зафиксировано 0,8 промилле алкоголя. Источник не исключает, что хозяин дома мог умышленно или неумышленно застрелить Старицкого и затем вложить пистолет жертве в руку.

В 1992 году Старицкий стал сооснователем рекламного холдинга Atlantic Group и возглавлял его до самой смерти. Ранее Старицкий руководил телеканалом «Интер» и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании. В 2005 он руководил телеканалом «Тонис» и рекламным агентством Перехід-Медіа, а также был президентом хоккейного клуба Сокол. Он также он основал компании «Спорт Медиа Проект» и C.I.U., обе они уже прекратили свою деятельность.