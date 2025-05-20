На стыке искусства и технологий: в Москве пройдет фестиваль ИИ-фильмов Neuro Masters 2025

6 июня в кинотеатре «Октябрь» состоится один из первых международных фестивалей ИИ-фильмов — Neuro Masters 2025. Это большое событие, заявку на участие в котором подали более 1 500 участников из 52 стран. Организаторы рассказали Sostav о программе и спикерах фестиваля.
В программе фестиваля
18:00 — Официальное открытие. Сбор гостей.
18:20 — Премьера первого в России полнометражного ИИ-фильма «Чингис Хан».
19:30 — Лекция от члена жюри «Кино в эпоху искусственного интеллекта» — Мостафа Забет (Иран).
20:00 — Церемония награждения.
22:00 — Нетворкинг (для обладателей билетов категории VIP).
23:00 — Afterparty (для обладателей билетов категории VIP).
Александр Овсянкин, основатель фестиваля Neuro Masters:
Наш фестиваль будет интересен всем, кто работает в рекламной индустрии — от аккаунт-менеджеров и стратегов до продакшенов и режиссеров. И, конечно, тем, кто просто любит кино. У нас пять номинаций, включая рекламную, поэтому приглашаю вас 6 июня в кинотеатр «Октябрь» — увидеть, на что уже способен ИИ в видеопроизводстве, и как вы можете использовать это в своих проектах.
Амбассадорами события стали важные фигуры российского маркетинга, креативные директора, работники киноиндустрии и специалисты по ИИ. Среди них Олег Рогожин, Альберт Усманов, Дмитрий Форман, Андрей Осокин, Павел Домнин и другие.
Каждый из них получил VHS-кассету, обложка которых стилизована под фильмы 80-х, и записали на нее несколько работ участников фестиваля. Посылку сопровождала наклейка с текстом: «Ты знаешь, где сейчас найти VHS-плеер? Если нет — спроси у прошлого. Если да — добро пожаловать в будущее».
Ознакомиться с работами финалистов можно на сайте.
Позаботились организаторы и об ИИ-видеокреаторах: для них в ТГ-канале фестиваля проходят конкурсы на создание рекламных ИИ-видео с денежными призами.
Если вы киноман, ценитель искусства и технологий, креативщик или просто человек, в поисках вдохновения и полезного нетворкинга, то этот фестиваль точно для вас.
Подробности о фестивале и билеты доступны по ссылке.
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