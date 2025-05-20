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18+
20.05.2025 в 10:00

На стыке искусства и технологий: в Москве пройдет фестиваль ИИ-фильмов Neuro Masters 2025

Амбассадорами события стали фигуры российского маркетинга, креативные директора, работники киноиндустрии и специалисты по ИИ

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УК НЕКТАРИН ООО | neuro-masters.com
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6 июня в кинотеатре «Октябрь» состоится один из первых международных фестивалей ИИ-фильмов — Neuro Masters 2025. Это большое событие, заявку на участие в котором подали более 1 500 участников из 52 стран. Организаторы рассказали Sostav о программе и спикерах фестиваля.

В программе фестиваля

18:00 — Официальное открытие. Сбор гостей.
18:20 — Премьера первого в России полнометражного ИИ-фильма «Чингис Хан».
19:30 — Лекция от члена жюри «Кино в эпоху искусственного интеллекта» — Мостафа Забет (Иран).
20:00 — Церемония награждения.
22:00 — Нетворкинг (для обладателей билетов категории VIP).
23:00 — Afterparty (для обладателей билетов категории VIP).

Александр Овсянкин, основатель фестиваля Neuro Masters:

Наш фестиваль будет интересен всем, кто работает в рекламной индустрии — от аккаунт-менеджеров и стратегов до продакшенов и режиссеров. И, конечно, тем, кто просто любит кино. У нас пять номинаций, включая рекламную, поэтому приглашаю вас 6 июня в кинотеатр «Октябрь» — увидеть, на что уже способен ИИ в видеопроизводстве, и как вы можете использовать это в своих проектах.

Амбассадорами события стали важные фигуры российского маркетинга, креативные директора, работники киноиндустрии и специалисты по ИИ. Среди них Олег Рогожин, Альберт Усманов, Дмитрий Форман, Андрей Осокин, Павел Домнин и другие.

Каждый из них получил VHS-кассету, обложка которых стилизована под фильмы 80-х, и записали на нее несколько работ участников фестиваля. Посылку сопровождала наклейка с текстом: «Ты знаешь, где сейчас найти VHS-плеер? Если нет — спроси у прошлого. Если да — добро пожаловать в будущее».

Ознакомиться с работами финалистов можно на сайте.

На стыке искусства и технологий: в Москве пройдет фестиваль ИИ-фильмов Neuro Masters 2025 На стыке искусства и технологий: в Москве пройдет фестиваль ИИ-фильмов Neuro Masters 2025 На стыке искусства и технологий: в Москве пройдет фестиваль ИИ-фильмов Neuro Masters 2025 На стыке искусства и технологий: в Москве пройдет фестиваль ИИ-фильмов Neuro Masters 2025 На стыке искусства и технологий: в Москве пройдет фестиваль ИИ-фильмов Neuro Masters 2025 На стыке искусства и технологий: в Москве пройдет фестиваль ИИ-фильмов Neuro Masters 2025

Позаботились организаторы и об ИИ-видеокреаторах: для них в ТГ-канале фестиваля проходят конкурсы на создание рекламных ИИ-видео с денежными призами.

Если вы киноман, ценитель искусства и технологий, креативщик или просто человек, в поисках вдохновения и полезного нетворкинга, то этот фестиваль точно для вас.

Подробности о фестивале и билеты доступны по ссылке.

По промокоду SOSTAV100FEST вам будет доступна скидка 100% на билет категории Standart.

Neuro Masters Neuro Masters2025
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