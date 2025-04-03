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03.04.2025 в 07:20

На рекламу Санкт-Петербурга потратят 37 млн рублей

Продвигать туристический потенциал города планируется на сервисах «Яндекса»

Стоимость продвижения Петербурга как «ведущей туристической дестинации» может составить 37 млн руб. Соответствующий конкурс объявило Городское туристско-информационное бюро. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Целями кампании станут — продвижение городского туристского портала Петербурга и повышение информированности о нем. Рассказывать предстоит о достопримечательностях и туристических маршрутах города, в том числе об экологическом и пляжном туризме.

Исполнитель контракта должен будет подготовить интерактивный раздел о городе, создать два баннера, две статьи, а также предоставить фотографии и интерактивные материалы, созданные с использованием «вовлекающих механик».

Размещать рекламу будут на сервисе «Яндекс Путешествия». Также планируется медийная кампания на «Яндекс Расписаниях». На «Яндекс Путешествиях» предполагается не менее 35,3 млн показов рекламы с охватом не менее 5,1 млн человек. На сервисе «Яндекс Расписания» должно быть не менее 33,6 млн показов с минимальным охватом 10,8 млн.

Ранее Городское туристско-информационное бюро оъявило открытый конкурс на проведение мероприятий по продвижению туристского потенциала Северной столицы в Москве. Подрядчику нужно будет организовать в Москве мобильный информационный пункт (павильон), который будет работать с 1 июля по 30 октября 2024 года.

Санкт-Петербург
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