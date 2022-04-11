В китайской соцсети WeChat поддержат производителей из Москвы

Предприятия Москвы смогут выйти на китайский рынок и начать продавать через популярную в КНР онлайн-платформу WeChat. Такую программу запустил Московский экспортный центр. Принять в ней участие смогут индивидуальные предприниматели и компании, специализирующиеся на пищевой продукции — сообщила Sostav пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.



На платформе WeChat будет работать магазин «Сделано в Москве». Московский экспортный центр профинансирует размещение там специальных карточек столичных брендов на срок не менее 10 месяцев. Заодно предпринимателям объяснят, как сертифицировать свою продукцию, зарегистрировать товарный знак, провести рекламную кампанию и организовать доставку.



Для участия компании должны быть зарегистрированы не менее полугода назад, не иметь задолженностей и не находиться в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства.

Wechat — универсальная цифровая площадка, которая объединяет функции соцсети, мессенджера, маркетплейса и платежной системы. Число ее активных пользователей превышает 1,2 миллиарда человек.



Продукты из России пользуются популярностью на китайских маркетплейсах. Китацы считают их экологичными и полезными. Больше всего в Поднебесной жалуют шоколад, конфеты, мед и йогурт. Однако при экспорте на китайских рынок стоит учитывать ряд важных факторов. В их числе — упаковка, климат, особенность вкуса и менталитет.