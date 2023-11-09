На одной волне: как искусственный интеллект упрощает коммуникацию с пользователем

Нехватка ресурсов и времени — стандартная ситуация для рынка, которая способна создать немало преград на пути к эффективной коммуникации с потребителем. К счастью, технологии совершенствуются и всё больше компаний автоматизируют рутинные и креативные задачи с помощью нейросетей. Команда IVK Media Solutions поделилась опытом применения искусственного интеллекта и объяснила, как с его помощью упростить разработку рекламных кампаний

Нейросети медленно, но верно завоёвывают российский бизнес. По данным исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 65% компаний уже используют искусственный интеллект (ИИ) в тестовом режиме, а три четверти сочетают его с другими цифровыми технологиями. Особенно популярны алгоритмы, основанные на компьютерном зрении и распознавании речи, а также рекомендательные системы с применением предиктивной аналитики и анализа больших данных. Новые технологии проникают на рекламный рынок, где помогают оптимизировать управленческие задачи и создавать креативные решения. Вот пять коммуникационных задач, которые можно решить с помощью искусственного интеллекта:

Автоматизация A/B-тестирования

Искусственный интеллект давно применяется в программатик-рекламе, где на его основе создаются «автостратегии» размещения. На стороне агентств все ещё нет готовых решений для разработки стратегий на основе накопленных данных, однако в недалеком будущем нейросети смогут оперативно решать проблемы, отнимающие силы и время.

Так, ИИ может значительно ускорить A/B-тестирование для промо-кампаний, что станет прекрасным подспорьем для агентств, учитывая, что A/B-тесты требуют длительного набора данных и далеко не сразу выдают вариант с наилучшей эффективностью. Кроме того, алгоритмы могут облегчить разработку графического контента для A/B-тестов, поскольку живым сотрудникам может не хватать экспертизы, чтобы заранее предсказать, какой вариант больше понравится аудитории.

В будущем, при наличии обширных данных об аудитории и информации о предыдущих кампаниях и их эффективности, искусственный интеллект сможет самостоятельно подбирать наиболее удачные решения для промокампаний и моделировать их потенциальную эффективность.

Речевая аналитика

Искусственный интеллект внедряется и в сферу клиентского обслуживания, улучшая взаимодействие компаний с потребителем и оптимизируя работу колл-центров. Голосовые помощники и чат-боты заточены на типовую коммуникацию и нередко раздражают пользователей. Внедрение нейросетей и совершенствование алгоритмов машинного обучения позволит повысить качество обслуживания, сделав его более комфортным, быстрым и персонализированным.

Кроме того, ИИ успешно применяется для детального анализа общения операторов с клиентами. Алгоритмы помогают извлекать из общения с клиентами важную информацию, которая позволит занести человека в CRM-систему и автоматически получить о нём много данных. Помимо сбора данных об аудитории такая аналитика помогает выявлять триггеры, которые раздражают пользователей как в клиентском обслуживании, так и в самом продукте, и быстро исправлять неполадки.

Подготовка технических описаний и рендеров

В девелоперской среде подготовка любого проекта, ещё до этапа маркетинга, включает в себя значительное количество технических описаний и агрегацию данных, связанных с планировкой. Нейросети способны оптимизировать этот процесс, позволив девелоперу существенно ускорить ввод новых лотов и экспозиций в продажу, а также быстро обновлять информацию на своем сайте и связанным с ним парсерах вроде «Циан».

Кроме ускорения вывода продукта в продажу, искусственный интеллект способен упростить подготовку рендеров — 3-D визуализаций будущего жилого комплекса. Создание таких изображений обходится компании недёшево, но без них маркетинг недвижимости теряет важное звено. Однако существуют решения на базе искусственного интеллекта, которые помогают ускорить и упростить процесс создания рендеров.

Демократизация разработки креативов

Ещё одна задача, которую можно смело поручить ИИ, — разработка креативных решений. Большинство брендов не может похвастаться наличием креативного отдела: собственная команда требует ресурсов, но под неё не всегда находятся задачи. В то же время грамотные креативы помогают ощутимо снизить стоимость привлечения аудитории и повысить эффективность коммуникации.

Искусственный интеллект поможет решить эту дилемму, заменив команду одним универсальным креатором, владеющим нейросетями. Хотя такому сотруднику потребуется литературный вкус и опыт работы с текстами и видеоредакторами, он сможет обойтись без классических для арт-директора навыков. Все базовые работы будут генерироваться с нуля нейросетями наподобие Midjourney или ChatGPT, а человек будет редактировать полученный результат.

Такой подход с одной стороны удешевит производство креативов, а с другой — позволит небольшим компаниям, которым не хватает доступа к креативным ресурсам, конкурировать с крупными игроками на этапе работы с изображениями и текстами.

Полная персонификация коммуникации

Одна из наиболее перспективных точек приложения нейросетей в коммуникации с покупателем — возможность создавать таргетированное сообщение для каждого пользователя и автоматически подбирать наиболее релевантное предложение. В случае с коммуникацией в недвижимости, ИИ может просканировать базу данных аудитории программатика и вычленить ключевые атрибуты пользователей — наличие жилья в собственности, предпочтительная локация новой квартиры, количество людей в семье, размер дохода, наличие автомобиля или домашних животных.

Отдельно собираются данные девелопера: квартирография (соотношение квартир с разным количеством комнат, различной площади и планировки для каждого дома) и дополнительные услуги, которые может предоставить компания.

Далее нейросеть подключается на уровень формирования сообщений и автоматически подбирает для каждого пользователя подходящее жилье по наиболее привлекательной цене. При этом дополнительно отмечается возможность рассрочки и указывается банк, с которым пользователю будет комфортно работать. Таким образом, ИИ потенциально может помочь старгетировать предложение на наиболее восприимчивого пользователя, который максимально в нём заинтересован и достичь максимальной отдачи от коммуникации.