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03.11.2023 в 07:20

На «Госуслугах» предложили создать сервис по борьбе со спам-звонками

Граждане будут сами указывать номера, с которых приходят спам-звонки

В Совфеде предложили создать на портале «Госуслуг» сервис, где граждане смогут пожаловаться на номер, с которого поступил спам-звонок. После проверки на предмет нарушения рекламного законодательства он будет подвергаться блокировке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артёма Шейкина в адрес Минцифры.

На портале граждане будут указывать номера, с которых приходят спам-звонки, а также их дату и время. Затем Роскомнадзор установит принадлежность номеров тем или иным компаниям, после чего данные передадут в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ. Там уже будут определять, есть ли со стороны звонившего признаки нарушения закона «О рекламе».

Сенатор подчеркивает, что спам-звонки вызывают беспокойство у граждан и их число будет только расти. В настоящее время с действиями телефонных мошенников и спамеров в том или ином виде, по данным TelecomDaily, периодически сталкивается более 94% клиентов сотовых операторов.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили изданию, что поддерживают меры по борьбе с навязчивой спам-рекламой. Однако у ведомства нет информации о принадлежности абонентских номеров конкретным юридическим лицам. Такими сведениями обладают только операторы связи.

В пресс-службе ФАС пояснили, что для привлечения юридического лица к ответственности недостаточно знать лишь номер звонившего: нужны доказательства, что во время телефонного разговора распространялась именно реклама, а также что абонент имеет договорные отношения с оператором связи и что он не давал согласия на получение рекламы.

Там напомнили, что на сайте ФАС России в настоящее время есть форма, через которую можно отправить жалобу на спам-звонки. Также сервис для «маркировки» входящих звонков «Этикетка» запустил «Вымпелком».

госуслуги борьба со спамом
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