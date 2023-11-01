Телефонных спамеров предложили наказывать миллионными штрафами

За нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, могут начать штрафовать на сумму до миллиона рублей. Крупные штрафы позволят россиянам избавиться от назойливых рекламщиков. Соответствующий законопроект, разработанный Брянской областной думой, поддержал кабмин. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отсутствие ответственности за телефонную рекламу позволяет компаниям ежедневно обзванивать тысячи клиентов. Более того, для распространения такой рекламы зачастую используют роботов. При этом в России пока нет отдельной ответственности за нарушение требований к рекламе, распространяемой таким образом.

В этой связи авторы предложили за такое нарушение штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для граждан и от 300 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц. Кроме того, речь идет об увеличении размера штрафов за рекламу кредитных услуг, если она содержит как минимум одно условие, влияющее на его стоимость, без указания остальных условий кредитов или микрозаймов.

Законопроект был ещё летом внесён в Госдуму, однако возвращён авторам на доработку. В предыдущей версии штрафы предлагались в размере 40−100 тыс. руб. для физлиц, для должностных лиц — 600 тыс., 1 млн 600 тыс. руб. — для юрлиц.

С телефонным спамом пытаются бороться не первый год. Сервис жалоб на такие звонки предлагали создать на портале госуслуг, ряд инициатив касался увеличения штрафов за незаконную рекламу, а звонки с подменных номеров запретили уже больше года назад. С прошлого года российские операторы используют систему антифрод, которая позволяет верифицировать каждый телефонный вызов.