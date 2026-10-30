На бывшем заводе Mazda во Владивостоке запустили производство телевизоров

Компания «Альтер инвест» запустила производство телевизоров Smart TV на площадке бывшего завода двигателей Mazda во Владивостоке. На первом этапе предприятие рассчитывает выпускать до 600 тыс. устройств в год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Производство организовано на базе ООО «Санрайз электроникс». На площадке оборудованы сборочная линия, участок контроля качества и лаборатория для испытаний продукции. Предприятие сможет выпускать телевизоры с диагональю экрана до 120 дюймов.

В перспективе «Альтер инвест» намерена увеличить годовую мощность до 1,2 млн устройств. Завод будет работать по модели контрактного производства — выпускать технику для российских брендов и дистрибьюторов. Якорным заказчиком проекта стала компания DNS.

По словам генерального директора «Альтер инвест» Николая Соболева, выбор Владивостока обусловлен логистикой. Расположение предприятия позволяет сократить сроки доставки комплектующих из стран Юго-Восточной Азии и ускорить поставки готовой продукции в торговые сети по всей России.