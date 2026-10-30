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30.10.2026 в 09:30

На бывшем заводе Mazda во Владивостоке запустили производство телевизоров

Предприятие планирует выпускать до 600 тысяч устройств в год

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Компания «Альтер инвест» запустила производство телевизоров Smart TV на площадке бывшего завода двигателей Mazda во Владивостоке. На первом этапе предприятие рассчитывает выпускать до 600 тыс. устройств в год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Производство организовано на базе ООО «Санрайз электроникс». На площадке оборудованы сборочная линия, участок контроля качества и лаборатория для испытаний продукции. Предприятие сможет выпускать телевизоры с диагональю экрана до 120 дюймов.

В перспективе «Альтер инвест» намерена увеличить годовую мощность до 1,2 млн устройств. Завод будет работать по модели контрактного производства — выпускать технику для российских брендов и дистрибьюторов. Якорным заказчиком проекта стала компания DNS.

По словам генерального директора «Альтер инвест» Николая Соболева, выбор Владивостока обусловлен логистикой. Расположение предприятия позволяет сократить сроки доставки комплектующих из стран Юго-Восточной Азии и ускорить поставки готовой продукции в торговые сети по всей России.

Mazda Владивосток
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