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17.02.2025 в 10:45

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с фейковыми штрафами

В рассылаемых письмах указывается сумма задолженности и предлагается оплатить ее через СБП

МВД России зафиксировало волну мошеннических рассылок, в которых злоумышленники сообщают гражданам о якобы имеющихся задолженностях из-за просроченных платежей. В письмах содержатся угрозы штрафов и ареста имущества в случае неуплаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как пояснили в МВД, в фейковых уведомлениях указывается конкретная сумма долга, а также предлагается оплатить его через QR-код или ссылку, ведущую на Систему быстрых платежей (СБП). Иногда мошенники предлагают «скидку», действующую «только сейчас и при такой форме оплаты», чтобы заставить жертву быстрее перевести деньги.

МВД призывает граждан проверять наличие задолженностей исключительно через официальные сервисы — «Госуслуги» или сайт ФНС — и не переходить по сомнительным ссылкам.

Ранее сообщалось, что в январе в Москве выявили не менее 150 случаев размещения фальшивых QR-кодов, выдаваемых за ссылки на домовые чаты. Подобные мошеннические «объявления» также обнаружили в Твери, Калуге и Ярославле.

МВД Мошенники интернет-мошенники новая схема мошенничества
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