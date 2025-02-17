МВД предупредило о новой схеме мошенничества с фейковыми штрафами

МВД России зафиксировало волну мошеннических рассылок, в которых злоумышленники сообщают гражданам о якобы имеющихся задолженностях из-за просроченных платежей. В письмах содержатся угрозы штрафов и ареста имущества в случае неуплаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как пояснили в МВД, в фейковых уведомлениях указывается конкретная сумма долга, а также предлагается оплатить его через QR-код или ссылку, ведущую на Систему быстрых платежей (СБП). Иногда мошенники предлагают «скидку», действующую «только сейчас и при такой форме оплаты», чтобы заставить жертву быстрее перевести деньги.

МВД призывает граждан проверять наличие задолженностей исключительно через официальные сервисы — «Госуслуги» или сайт ФНС — и не переходить по сомнительным ссылкам.

Ранее сообщалось, что в январе в Москве выявили не менее 150 случаев размещения фальшивых QR-кодов, выдаваемых за ссылки на домовые чаты. Подобные мошеннические «объявления» также обнаружили в Твери, Калуге и Ярославле.