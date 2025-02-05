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18+
05.02.2025 в 17:11

Мошенники начали расклеивать поддельные QR-коды для взлома «Госуслуг»

В Москве обнаружили 150 фейковых меток якобы для доступа в домовые чаты

В январе 2025 года в Москве зафиксировано не менее 150 случаев расклейки поддельных QR-кодов, якобы ведущих в домовые чаты. Аналогичные «объявления» мошенников были обнаружены в Твери, Калуге и Ярославле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Информзащита».

После сканирования таких кодов пользователи попадают на фишинговые сайты или загружают вредоносное ПО, которое крадет личные данные, включая учетные записи банков и «Госуслуг».

Эксперты отмечают, что для расклейки поддельных QR-кодов злоумышленники выбирают места с высокой проходимостью — подъезды и лифтовые зоны. Особенно сильная концентрация фейковых объявлений наблюдается в старой застройке, где проживает больше пожилых людей.

Специалисты рекомендуют гражданам не сканировать подозрительные QR-коды и при их обнаружении обращаться в управляющую компанию. По данным «Информзащиты», расклейка мошеннических кодов продолжается и в феврале.

Москва госуслуги QR-код
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