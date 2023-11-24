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24.11.2023 в 15:35

Более 80% опрошенных россиян пользуются отечественными музыкальными сервисами

Наиболее популярными стримингами респонденты назвали «Яндекс Музыку» и «VK Музыку»

83% опрошенных пользователей музыкальных стримингов в России предпочитают отечественные сервисы, 17% респондентов продолжают пользоваться зарубежными площадками. Такие данные приводят в исследовательском холдинге «Ромир». Специалисты компании изучили, как изменилось отношение россиян к отечественным музыкальным стримингам за последний год.

Согласно данным исследования, две трети (65%) респондентов считают, что российские стриминги «ничем не уступают или лишь немного уступают зарубежным». Всего музыку в интернете и музыкальных онлайн-сервисах слушают 75% опрошенных в возрасте от 18 до 59 лет.

Наиболее популярными отечественными музыкальными стримингами оказались «Яндекс Музыка», «VK Музыка» и «Музыка» в «Одноклассниках». «Яндекс Музыку» назвали 55% пользователей, «VK Музыку» предпочитают 47% опрошенных, а «Музыкой» в «Одноклассниках» пользуются 12% опрошенных.

В числе факторов, которые влияют на выбор стриминга, опрошенные указали удобство сервиса, размер каталога и точность персональных рекомендаций. Отмечается, что персональными рекомендациями пользуются 87% респондентов.

Почти каждый второй участник опроса назвал наиболее точной систему персональных рекомендаций «Яндекс Музыки» (46%). 33% респондентов отметили алгоритмы «VK Музыки», остальные сервисы набрали не более 6%.

Самыми популярными стримингами по размеру каталога и количеству релизов опрошенные назвали «Яндекс Музыку» и VK. Кроме стриминговых сервисов, опрошенные также находят новых артистов в социальных сетях и на радио.

Одноклассники Ромир Яндекс.Музыка VK Музыка
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