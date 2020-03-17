Музей «Гараж» познакомил слабослышащих детей с современным искусством при помощи приложения

В 2019 году инклюзивность и равенство были обозначены как одни из ключевых тем на фестивале креативности «Каннские львы». Предмет перестает быть прерогативой только социальной рекламы и уходит в более широкую плоскость. Cогласно Google Trends, за пять лет пользователи в России стали на 15% активнее искать информацию о социальном равенстве, на 30% — об инвалидности.

Великая сила инклюзивности в том, что она отменяют границы, препятствующие человеку получить доступ к той или иной сфере — например, к образованию, возможности принимать политические решения, покупкам, культуре.

Искусство — одно из важнейших звеньев между человеком, окружающим его миром и обществом. Сейчас в музее «Гараж» организуют 116 мероприятий для глухих и слабослышащих (из них 29 — для детей), которые посетили 1922 глухих человека.

Задача

Но дело не в самих трендах. Разрабатывая экскурсии и мероприятия, сотрудники «Гаража» пришли к выводу, что глухим школьникам начальных классов попросту недоступна литература об искусстве. А многие важные понятия, связанные с современной культурой, отсутствуют в школьной программе.

Чтобы исправить эту ситуацию, отдел инклюзивных программ музея решил первым в России разработать приложение-словарь современного искусства «Музей на РЖЯ (русский жестовый язык — прим. Sostav) — детям». До этого «Гараж» выпустил подобный словарь для взрослых. Приложение для детей разрабатывало агентство Trinity Monsters.

При помощи приложения с видео и иллюстрациями «Музей на РЖЯ — детям» малыши (самостоятельно или вместе со взрослыми) смогут больше узнать как о музее «Гараж», так и о мире искусства в целом.

Работа с детьми и Customer journey map

В агентстве начали с того, что изучили исследования об особенностях визуального восприятия глухих и слабослышащих. Также мы посмотрели пути пользователя вместе со слабослышащими детьми — как они перемещаются в сети, какие приложения используют.

Мик Вайсман, CEO Trinity Monsters: Жестовый язык учит быстрой и точной оценке визуальных стимулов. Говорящие на нем дети лучше распознают и разделяют изображения, чем их слышащие сверстники — это можно сравнить с умением разбирать и анализировать речь в сплошном звуковом потоке. При этом в своих онлайн-перемещениях глухие дети никак не отличаются от слышащих. Им требуется больше визуалов, которые заменили бы звуки. Дети никогда не следуют стандартному маршруту пользователя с началом и концом, как взрослые люди. Они ломают систему, как бы ее ни настраивали, и переходят непредсказуемо. Им нужно постоянно взаимодействовать, они не любят ждать. Это решается большим количеством интерактива. Также важно помнить, что нельзя давать пути пользователя замыкаться.

Дизайн

Визуальной основой стали иллюстрации художника Давида Бёма, имеющего опыт совместной работы с музеем. Маскот — также его авторства.

Мы сделали много анимации и интерактива — куда бы ребенок ни нажал, он пойдет дальше, так мы смогли удерживать детское внимание. Игровая механика приложения делает процесс получения знаний увлекательным для ребенка, а интуитивно понятный интерфейс позволяет пользоваться приложением без помощи взрослых.

Чтобы детей было проще направлять, мы разбили «Словарик» на пять виртуальных помещений — от картинной галереи до кабинета искусства. В каждом из них есть объекты, при нажатии на которые открывается видео на русском жестовом языке с субтитрами. В видео дано жестовое обозначение объекта и его описание. Каждый термин демонстрируется при помощи коротких видеороликов, где глухие дети рассказывают своим сверстникам об искусстве на жестовом языке. К каждому понятию был добавлен «перевод» на жестовом языке.

Люда Лучкова, менеджер инклюзивных программ музея «Гараж»: Интерес у детей к проекту был колоссальный. Мы, конечно, предвидели, что на съемках будет непросто. Дети никогда не стояли перед камерой, стеснялись. Поэтому мы проводили съемки отдельно для каждого, встречались с каждым участников индивидуально. Дети видели, что их поддерживают, и с воодушевлением отнеслись к проекту, очень старались и были довольны результатом. Сейчас, в первой версии приложения, всего 24 термина, но мы планируем пополнение и обновление библиотеки. Также в наши планы входит приобщение юных участников непосредственно к созданию приложения и посещение детьми мастер-класса в офис Trinity Monsters.

Екатерина Гаврилова, арт-директор Trinity Monsters: На самом деле, саму суть проекта мы видели в том, чтобы объяснить детям, что современное искусство — это не скучно, а увлекательно. Мотивации нам прибавляла обратная связь от детей. Коллеги из «Гаража» снимали на видео, как дети используют приложение, передавали их отзывы. Закрепить полученные знания поможет викторина, построенная на взаимодействии жестового и словесного языков. Каждый раунд состоит из десяти неповторяющихся вопросов — в них сначала демонстрируется короткий жест, а затем предлагаются на выбор три варианта ответа на русском языке, и ребенку нужно выбрать правильный.

Мик Вайсман, CEO Trinity Monsters: Небольшим сюрпризом для нас стало то, как чувствительны дети даже к небольшой разнице в возрасте. Если ты оттачиваешь приложение больше под восьмилетних, то 10-тилетним все будет уже казаться чем-то «для маленьких». Поэтому продукт необходимо было уравновесить, сделав усредненный вариант для детей от четырех до 10 лет. Команда музея современного искусства «Гараж» надеется, что приложение «Музей на РЖЯ — детям» поможет культурным институциям стать ближе к глухому сообществу, найти общий язык с глухими и слабослышащими детьми и взрослыми, а также привлечет внимание специалистов, переводчиков жестового языка и педагогов, работающих с глухими в школах и дошкольных учреждениях.

По данным ВОЗ, в мире 360 млн человек с инвалидностью по слуху, 32 млн из них — дети.