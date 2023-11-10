Теле-площадка для знакомств: МУЗ-ТВ представил новые интерактивные плейлисты

В осеннем телесезоне МУЗ-ТВ представил новую линейку интерактивных плейлистов, в которых можно управлять эфиром. Через «Кто следующий» и «Love чат» зрители могут выбирать, какой клип смотреть далее, чатиться в эфире и знакомиться друг с другом. Премьера состоится в декабре.

«Love чат» позиционирует себя как новая площадка для знакомств на телевидении. Сканируя QR-код в эфире, зрители будут попадать на сайт МУЗ-ТВ, где после авторизации смогут оставлять свои признания. Сообщения с никнеймом автора, подгруженным после верификации через Telegram или VK, появятся во время клипов в «Love чате» на МУЗ-ТВ.

«Кто следующий» — плейлист с российскими и зарубежными хитами. Зрители голосуют онлайн во время эфира, какие клипы в нём окажутся. Переходя по QR-коду на сайт МУЗ-ТВ, телезрители выбирают один из двух предложенных далее клипов и таким образом определяют ход программы.