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10.11.2023 в 14:13

Теле-площадка для знакомств: МУЗ-ТВ представил новые интерактивные плейлисты

Через них можно выбирать клипы и чатиться в эфире

В осеннем телесезоне МУЗ-ТВ представил новую линейку интерактивных плейлистов, в которых можно управлять эфиром. Через «Кто следующий» и «Love чат» зрители могут выбирать, какой клип смотреть далее, чатиться в эфире и знакомиться друг с другом. Премьера состоится в декабре.

Теле-площадка для знакомств: МУЗ-ТВ представил новые интерактивные плейлисты Теле-площадка для знакомств: МУЗ-ТВ представил новые интерактивные плейлисты

«Love чат» позиционирует себя как новая площадка для знакомств на телевидении. Сканируя QR-код в эфире, зрители будут попадать на сайт МУЗ-ТВ, где после авторизации смогут оставлять свои признания. Сообщения с никнеймом автора, подгруженным после верификации через Telegram или VK, появятся во время клипов в «Love чате» на МУЗ-ТВ.

«Кто следующий» — плейлист с российскими и зарубежными хитами. Зрители голосуют онлайн во время эфира, какие клипы в нём окажутся. Переходя по QR-коду на сайт МУЗ-ТВ, телезрители выбирают один из двух предложенных далее клипов и таким образом определяют ход программы.

МУЗ ТВ плейлисты Love чат Кто следующий
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