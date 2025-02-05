Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

BYYD | Blog
Redach — про контент и дизайн
Mates China | Продвижение в Китае

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.02.2025 в 10:55

МТС запускает агрегатор языковых моделей

Пользователи смогут одновременно работать с разными нейросетями

MTC Web Services (бизнес-вертикаль IT-бизнесов МТС) запускает агрегатор больших языковых моделей на базе своих облачных сервисов. B2B-платформа получила название MWS GPT. На ней клиенты смогут одновременно работать с разными нейросетями, меняя их по ходу использования, пишет Forbes.

Также клиенты смогут работать с любыми open source моделями, дообучать их, а после этого внедрять и применять готовые решения на инфраструктуре МТС. Агрегатор ориентирован как на крупные компании, так и на малый и средний бизнес.

На платформе есть чат-интерфейс, позволяющий сохранять промпты и обмениваться ими. Кроме того, доступен No-Code конструктор, он помогает проектировать и создавать приложения без привлечения разработчиков.

В МТС отметили, что клиенты смогут работать с разными моделями и выбрать наиболее подходящую. Это позволит оптимизировать расходы на техподдержку.

Изначально компания создавала сервис для себя. Основной целью было предоставление разработчикам возможности тестировать разные модели, экспериментировать и останавливаться на наиболее подходящей. Убедившись в эффективности платформы, МТС решил вывести ее на внешний рынок.

В прошлом году МТС разработал новую языковую модель — MTS AI Chat.

МТС нейросети языковые модели
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.