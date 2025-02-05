МТС запускает агрегатор языковых моделей

MTC Web Services (бизнес-вертикаль IT-бизнесов МТС) запускает агрегатор больших языковых моделей на базе своих облачных сервисов. B2B-платформа получила название MWS GPT. На ней клиенты смогут одновременно работать с разными нейросетями, меняя их по ходу использования, пишет Forbes.

Также клиенты смогут работать с любыми open source моделями, дообучать их, а после этого внедрять и применять готовые решения на инфраструктуре МТС. Агрегатор ориентирован как на крупные компании, так и на малый и средний бизнес.

На платформе есть чат-интерфейс, позволяющий сохранять промпты и обмениваться ими. Кроме того, доступен No-Code конструктор, он помогает проектировать и создавать приложения без привлечения разработчиков.

В МТС отметили, что клиенты смогут работать с разными моделями и выбрать наиболее подходящую. Это позволит оптимизировать расходы на техподдержку.

Изначально компания создавала сервис для себя. Основной целью было предоставление разработчикам возможности тестировать разные модели, экспериментировать и останавливаться на наиболее подходящей. Убедившись в эффективности платформы, МТС решил вывести ее на внешний рынок.

В прошлом году МТС разработал новую языковую модель — MTS AI Chat.