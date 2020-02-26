МТС встроит рекламу в противокражные рамки

МТС начал продажи противокражных рамок со встроенной рекламой. Устройства будут устанавливаться на выходе из торговых точек, которые смогут зарабатывать на размещении таргетируемой рекламы, сообщает «Коммерсант».

Оборудование будет производить компания «Антивор», а управление рекламой обеспечит облачная система TVBit — МТС заключил эксклюзивное соглашение на три года с возможностью продления с ее разработчиком, компанией OMMG Technology. МТС будет заниматься продажами систем, сопровождением клиентов, аналитикой, хранением и обслуживанием данных в облаке.

По словам представителя МТС, система использует обезличенные данные об абонентах, интегрируется с IT-системами торговой точки и позволяет «планировать рекламные кампании с возможностью таргетировать на узкую целевую аудиторию и отслеживать эффективность». Стоимость установки одной рамки составляет 100 тыс. руб. Доход от рекламы будет получать торговая точка, которая сможет рекламировать свои товары или продавать рекламу другим компаниям.

В МТС рассчитывают, что продуктом заинтересуются розничные сети, вокзалы, аэропорты, музеи и выставочные пространства. Например, в аэропортах рамки будут устанавливаться в магазинах Duty Free, интегрироваться с другими цифровыми рекламными поверхностями, системой видеонаблюдения и расписанием полетов.

Представитель МТС: В первую очередь рассчитываем привлечь крупных ритейлеров и масштабные инфраструктурные объекты. В данном случае оборот может составить сотни миллионов рублей.

Участники рынка отмечают, что видеореклама на экранах, встроенных в рамки на выходе из торговых точек, встречается за рубежом, но в России такого формата не было. Для ритейлеров стоимость системы в 100 тыс. руб. очень высока, обычная противокражная рамка стоит 10−15 тыс. руб., если покупать много, то цена ниже вдвое, отмечает партнер Data Insight Федор Вирин. Успех таргетированного размещения с использованием данных сотовых операторов и прочих элементов big data «совсем не очевиден», скептично полагает директор по размещению нестандартных OOH-медиа Publicis Media Вячеслав Долгин.

Ранее сообщалось, что в московских трамваях и автобусах впервые появится видеореклама. Для этого ГУП «Мосгортранс» присоединилось к договору между компанией Nebo Digital и ГУП «Московский метрополитен».