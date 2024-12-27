МТС представит игровую приставку

МТС готова выпустить в продажу игровую приставку. Это первая в России специализированная приставка для облачного гейминга, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

Консоли разрабатывались компанией с весны 2024 года, первые образцы тестировали сотрудники. Девайс будет работать по принципу облачного гейминга на собственной системе МТС Fog Play — это платформа так называемого «туманного» гейминга. В комплекте с приставкой идет беспроводной геймпад и пульт управления.

Сумма инвестиций в проект не раскрывается. Стоимость самих консолей не будет превышать 5 тыс. руб.

В России продажи приставок демонстрируют положительную динамику. По итогам первых трех кварталов 2024 года был отмечен рост спроса на 49% год к году в денежном выражении. Всего за период было реализовано больше 1 млн устройств. Популярны PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft.

По словам экспертов, облачный гейминг пользуется определенным спросом, хоть и остается нишевым продуктом. Новой разработкой будут пользоваться геймеры, которые «хотят наслаждаться игрой, не тратя при этом ресурсы на покупку дорогостоящих устройств».

Напомним, в марте президент Владимир Путин поручил проработать вопрос создания российской консоли. Тогда в Минпромторге начали поиск потенциальных разработчиков для исполнения проекта. Предполагалось, что проект по производству в России игровых приставок и консолей поручат VK, а контрактным выпуском устройств займется GS Group.