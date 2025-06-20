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18+
20.06.2025 в 15:48

МТС показала пример нестандартного использования наружной рекламы

Нестандартные активации с участием Марка Эйдельштейна

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Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске нестандартных спецпроектов на наружных медиафасадах Москвы и Санкт-Петербурга в поддержку молодежного тарифа РИИЛ: «Окно в вечеринку» и «РИИЛклама». Главным героем активаций стал амбассадор тарифа РИИЛ Марк Эйдельштейн.

В условиях перенасыщения диджитал-каналов достучаться до молодой аудитории стандартными инструментами становится сложнее. Требуется внедрять инновационные решения и делать что-то действительно заметное, яркое, нестандартное и технологичное. Для этого в МТС запустили два необычных проекта на стыке традиционного ООН и искусственного интеллекта.

«Окно в вечеринку»

На рекламных фасадах, которые находятся на жилых зданиях, появилось «Окно в вечеринку», чтобы передать весь вайб молодежного тарифа и зацепить взгляд прохожих. МТС индивидуально замаскировала с помощью CG-графики экраны под архитектуру самих зданий и позволила заглянуть в одно из окон, в котором происходит вечеринка главного героя кампании — Марка Эйдельштейна. Такие «Окна в вечеринку» появились как в Москве, так и в Санкт-Петербурге и стали естественным продолжением основного ролика, где была рассказана полная история.

На видео зрители будто подсматривают в окно дома, в котором происходит вечеринка, а Марк в один момент подходит ближе и как будто зовет аудиторию с собой.

«РИИЛклама»

Образ молодого поколения в рекламе формируется культурой, которую в большинстве своем создает более взрослое поколение. Сами зумеры зачастую не задумываются, какой образ их молодости останется в истории — они просто живут моментом, фиксируя его в сторис и лентах. МТС решила спросить молодых людей, что им интересно, а не диктовать свои правила. В результате появился проект, в рамках которого МТС предлагает молодежи создать свою версию наружной рекламы тарифа РИИЛ — но сделать это на языке поколения, в сотворчестве и при помощи технологий.

Платформой для создания рекламы стало мини-приложение в Telegram, в котором пользователи выбирают свои ассоциации с молодостью, формируя уникальный промт. На основе этого нейросеть генерирует изображение по заданным сюжетам, отражающим портрет молодости. Главный герой сюжетов — Марк Эйдельштейн, переработанный нейросетью в цифровой образ.

МТС показала пример нестандартного использования наружной рекламы МТС показала пример нестандартного использования наружной рекламы МТС показала пример нестандартного использования наружной рекламы

Таким образом, пользователи создадут свои визуальные манифесты молодости — некоторые из них будут отобраны и размещены на диджитальных экранах Москвы. Так, в МТС не просто фиксируют момент, а передают голос поколения, сохранив его в культурной памяти через технологии и городскую визуальную среду.

Мария Яковлева, директор по маркетинговым коммуникациям МТС:

Мы всегда стремимся выходить за рамки традиционной рекламы и делать нестандартные и вовлекающие активации. В проекте «РИИЛклама» мы предлагаем молодежи самим придумать креатив для нашей рекламы, предоставляя им технологичную платформу для творчества. А «Окно в вечеринку» — это естественное продолжение основной истории ролика кампании и возможность посмотреть кусочек вечеринки Марка и его друзей. Для нас это ценный опыт создания рекламы в сотворчестве с молодыми людьми. Надеемся, что проекты найдут широкий отклик у аудитории.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):
Директор по маркетинговым коммуникациям: Мария Яковлева
Руководитель молодежного направления: Валерий Копытин
Менеджер молодежного направления: Иван Кононов
Старший менеджер молодежного направления: Артемий Мясоедов

MOSAIC:
Аккаунт-директор: Надежда Рыбалова
Старший аккаунт-менеджер: Алена Мельниченко
Групхед креативной команды: Марат Амиров
Креатор: Дарья Кириллова
Арт-директор: Арсений Лебедев
Технический директор: Андрей Гафаров
Проджект-менеджер: Павел Пранов

Cтудия PONT (ролики «Окно в вечеринку»)

МТС Наружная реклама Креатив OOH наружка Марк Эйдельштейн
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