МТС показала пример нестандартного использования наружной рекламы

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске нестандартных спецпроектов на наружных медиафасадах Москвы и Санкт-Петербурга в поддержку молодежного тарифа РИИЛ: «Окно в вечеринку» и «РИИЛклама». Главным героем активаций стал амбассадор тарифа РИИЛ Марк Эйдельштейн.

В условиях перенасыщения диджитал-каналов достучаться до молодой аудитории стандартными инструментами становится сложнее. Требуется внедрять инновационные решения и делать что-то действительно заметное, яркое, нестандартное и технологичное. Для этого в МТС запустили два необычных проекта на стыке традиционного ООН и искусственного интеллекта.

«Окно в вечеринку»

На рекламных фасадах, которые находятся на жилых зданиях, появилось «Окно в вечеринку», чтобы передать весь вайб молодежного тарифа и зацепить взгляд прохожих. МТС индивидуально замаскировала с помощью CG-графики экраны под архитектуру самих зданий и позволила заглянуть в одно из окон, в котором происходит вечеринка главного героя кампании — Марка Эйдельштейна. Такие «Окна в вечеринку» появились как в Москве, так и в Санкт-Петербурге и стали естественным продолжением основного ролика, где была рассказана полная история.

На видео зрители будто подсматривают в окно дома, в котором происходит вечеринка, а Марк в один момент подходит ближе и как будто зовет аудиторию с собой.

«РИИЛклама»

Образ молодого поколения в рекламе формируется культурой, которую в большинстве своем создает более взрослое поколение. Сами зумеры зачастую не задумываются, какой образ их молодости останется в истории — они просто живут моментом, фиксируя его в сторис и лентах. МТС решила спросить молодых людей, что им интересно, а не диктовать свои правила. В результате появился проект, в рамках которого МТС предлагает молодежи создать свою версию наружной рекламы тарифа РИИЛ — но сделать это на языке поколения, в сотворчестве и при помощи технологий.

Платформой для создания рекламы стало мини-приложение в Telegram, в котором пользователи выбирают свои ассоциации с молодостью, формируя уникальный промт. На основе этого нейросеть генерирует изображение по заданным сюжетам, отражающим портрет молодости. Главный герой сюжетов — Марк Эйдельштейн, переработанный нейросетью в цифровой образ.

Таким образом, пользователи создадут свои визуальные манифесты молодости — некоторые из них будут отобраны и размещены на диджитальных экранах Москвы. Так, в МТС не просто фиксируют момент, а передают голос поколения, сохранив его в культурной памяти через технологии и городскую визуальную среду.

Мария Яковлева, директор по маркетинговым коммуникациям МТС: Мы всегда стремимся выходить за рамки традиционной рекламы и делать нестандартные и вовлекающие активации. В проекте «РИИЛклама» мы предлагаем молодежи самим придумать креатив для нашей рекламы, предоставляя им технологичную платформу для творчества. А «Окно в вечеринку» — это естественное продолжение основной истории ролика кампании и возможность посмотреть кусочек вечеринки Марка и его друзей. Для нас это ценный опыт создания рекламы в сотворчестве с молодыми людьми. Надеемся, что проекты найдут широкий отклик у аудитории.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):

Директор по маркетинговым коммуникациям: Мария Яковлева

Руководитель молодежного направления: Валерий Копытин

Менеджер молодежного направления: Иван Кононов

Старший менеджер молодежного направления: Артемий Мясоедов

MOSAIC:

Аккаунт-директор: Надежда Рыбалова

Старший аккаунт-менеджер: Алена Мельниченко

Групхед креативной команды: Марат Амиров

Креатор: Дарья Кириллова

Арт-директор: Арсений Лебедев

Технический директор: Андрей Гафаров

Проджект-менеджер: Павел Пранов



Cтудия PONT (ролики «Окно в вечеринку»)