30.10.2025 в 14:00

МТС не смогла зарегистрировать новый бренд

Роспатент усмотрел сходство ERION с Arion

4

Компания МТС обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Arion. Его охрана мешает компании в регистрации собственного бренда.

Ранее МТС обратилась в Роспатент с намерением зарегистрировать бренд ERION. Под новый бренд переходит «Экосистема МТС», объединяющая активы за пределами телеком-индустрии.

«Это сочетание слов Era и Ion. Era — как новый период, будущее, а Ion — как движение заряженной частицы. То есть мы как бы со скоростью заряженной частицы движемся в новое», — комментировали будущий ребрендинг в компании.

Однако Роспатент указал на сходство товарного знака ERION с Arion, права на который принадлежат ООО «Горизонт», а также на другие товарные знаки, сходные до степени смешения.

МТС просит Суд досрочно прекратить правовую охрану торгового знака «Горизонта». Оператор объяснил свою позицию разнообразием направлений деятельности подконтрольных организаций, в связи с чем неиспользуемый ответчиком товарный знак Arion препятствует использованию и регистрации собственных сходных обозначений в отношении услуг 39, 41, 43, 44 классов МКУ.

Судебное заседание назначено на 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что иностранная компания Smart подала иск в Суд по интеллектуальным правам к компании Xiaomi Inc. с требованием досрочно прекратить правовую охрану нескольких товарных знаков Xiaomi.

Юлия Топольская
МТС
