Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Технологии успеха
Брендинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.11.2023 в 11:35

14 ноября «МТС Маркетолог» проведёт флагманскую офлайн-конференцию в Москве

Новые инструменты на платформе, деловой нетворкинг, топовые спикеры

Реклама
МТС ПАО | moskva.mts.ru
erid:LjN8Jwv3S

14 ноября «МТС Маркетолог» организует ежегодную конференцию, в ходе которой представители компании расскажут о релизах рекламной платформы и планах на будущее. Как и прежде, участие бесплатное, в двух форматах — офлайн и онлайн. Об этом Sostav рассказали организаторы конфереции.

В программе — темы, которые будут актуальны в 2024 году:

  • как сказывается на бизнесе отсутствие международных каналов;
  • какие инструменты-аналоги для продвижения есть в России;
  • большие данные и искусственный интеллект — как с ними работать;
  • запуск рекламы в Telegram Ads через МТС Маркетолога — какие возможности открываются для малого и крупного бизнеса.
14 ноября «МТС Маркетолог» проведёт флагманскую офлайн-конференцию в Москве 14 ноября «МТС Маркетолог» проведёт флагманскую офлайн-конференцию в Москве

На конференции выступят представители «МТС Маркетолога», компаний «Бургер Кинг», Okkam, группы АДВ и Media Instinct Group, а также писатель и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин.

Конференция состоится 14 ноября в 13.00 в «МТС Live Холл». Посмотреть программу и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Там же пройдёт онлайн-трансляция.

МТС Конференция МТС Маркетолог
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.