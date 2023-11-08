14 ноября «МТС Маркетолог» проведёт флагманскую офлайн-конференцию в Москве

14 ноября «МТС Маркетолог» организует ежегодную конференцию, в ходе которой представители компании расскажут о релизах рекламной платформы и планах на будущее. Как и прежде, участие бесплатное, в двух форматах — офлайн и онлайн. Об этом Sostav рассказали организаторы конфереции.

В программе — темы, которые будут актуальны в 2024 году:

как сказывается на бизнесе отсутствие международных каналов;

какие инструменты-аналоги для продвижения есть в России;

большие данные и искусственный интеллект — как с ними работать;

запуск рекламы в Telegram Ads через МТС Маркетолога — какие возможности открываются для малого и крупного бизнеса.

На конференции выступят представители «МТС Маркетолога», компаний «Бургер Кинг», Okkam, группы АДВ и Media Instinct Group, а также писатель и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин.

Конференция состоится 14 ноября в 13.00 в «МТС Live Холл». Посмотреть программу и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Там же пройдёт онлайн-трансляция.