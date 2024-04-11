МТС и ONY разработали визуальный стиль для MTС Travel

Продолжая глобальный ребрендинг, в 2023 году МТС совместно с агентством ONY разработали и продолжают развивать новый визуальный стиль для МТС Travel — цифрового сервиса для бронирования отелей.

В айдентике было важно сохранить преемственность стиля всей экосистемы и с помощью простых инструментов показать яркие эмоции, которые ждут пользователя в путешествии, отметили креаторы.

Ключевой темой концепции стала идея «порталов», где сюжеты на фоне и внутри портала дополняют друг друга и создают целостную картинку. Таким образом, с одной стороны, удалось понятно показать локацию из мира путешествий, а с другой — сохранить фокус на эмоциях человека.

Желто-голубая палитра отсылает к ярким сигнальным цветам тревел-экипировки, в то же время она контрастна оттенкам природных локаций, которые часто используются в фотостиле.

Концепция 3D-графики основана на идее гармонии цифрового мира и природы. Базовые мягкие фактуры ассоциируются с путешествием и ощущением комфорта, а металл и холодные оттенки являются метафорой технологичности.

«В итоге получился стиль с удобным в использовании инструментарием, позволяющим показывать эмоции, которые мы приобретаем во время путешествий», — подытожили в компании.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Было интересно поработать над таким увлекательным направлением для креатива и брендинга, как путешествия. Для нас было важно с помощью нового визуального стиля представить пользователям разные возможности сервиса и быть проводником на пути к новым открытиям и впечатлениям, которые люди получают в путешествиях. Мы старались визуально подчеркнуть гармоничное единение человека, цифрового мира и природы"

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева

Руководитель центра по работе с брендом: Ксения Сергачева

Старший бренд-стратег: Анна Алькина

Руководитель направления: Софья Иванова

Бренд-менеджер: Маргарита Рабкевич

ONY (агентство)

Креативный директор ONY: Сергей Лавриненко

Арт-директор: Эмиль Исхаков

CG арт-директор: Степан Картышов

Дизайнер: Алена Шульга

Продюсер: Александра Радимова

Продюсер: Мария Егорова

Ньюбиз: Анна Федотова

PR-менеджер: Батын Эр