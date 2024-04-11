МТС и ONY разработали визуальный стиль для MTС Travel

Продолжая глобальный ребрендинг, в 2023 году МТС совместно с агентством ONY разработали и продолжают развивать новый визуальный стиль для МТС Travel — цифрового сервиса для бронирования отелей.
В айдентике было важно сохранить преемственность стиля всей экосистемы и с помощью простых инструментов показать яркие эмоции, которые ждут пользователя в путешествии, отметили креаторы.
Ключевой темой концепции стала идея «порталов», где сюжеты на фоне и внутри портала дополняют друг друга и создают целостную картинку. Таким образом, с одной стороны, удалось понятно показать локацию из мира путешествий, а с другой — сохранить фокус на эмоциях человека.
Желто-голубая палитра отсылает к ярким сигнальным цветам тревел-экипировки, в то же время она контрастна оттенкам природных локаций, которые часто используются в фотостиле.
Концепция 3D-графики основана на идее гармонии цифрового мира и природы. Базовые мягкие фактуры ассоциируются с путешествием и ощущением комфорта, а металл и холодные оттенки являются метафорой технологичности.
«В итоге получился стиль с удобным в использовании инструментарием, позволяющим показывать эмоции, которые мы приобретаем во время путешествий», — подытожили в компании.
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:
Было интересно поработать над таким увлекательным направлением для креатива и брендинга, как путешествия. Для нас было важно с помощью нового визуального стиля представить пользователям разные возможности сервиса и быть проводником на пути к новым открытиям и впечатлениям, которые люди получают в путешествиях. Мы старались визуально подчеркнуть гармоничное единение человека, цифрового мира и природы"
Состав творческой группы:
МТС (клиент)
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Руководитель центра по работе с брендом: Ксения Сергачева
Старший бренд-стратег: Анна Алькина
Руководитель направления: Софья Иванова
Бренд-менеджер: Маргарита Рабкевич
ONY (агентство)
Креативный директор ONY: Сергей Лавриненко
Арт-директор: Эмиль Исхаков
CG арт-директор: Степан Картышов
Дизайнер: Алена Шульга
Продюсер: Александра Радимова
Продюсер: Мария Егорова
Ньюбиз: Анна Федотова
PR-менеджер: Батын Эр