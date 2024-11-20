МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей

Разработчик коммуникационных решений для бизнеса МТС Exolve, который является «дочкой» МТС, запустил сервис речевой аналитики на одноимённой платформе. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Новый сервис с применением технологии Yandex SpeechSense поможет компаниям анализировать звонки с помощью нейросети, находить проблемные разговоры и выявлять потребности клиентов, повышая качество их обслуживания. На основе анализа успешных и неудачных звонков можно отслеживать соответствие ответов операторов установленным стандартам и требованиям, улучшать сценарии общения с клиентами, использовать обратную связь для развития продуктов и услуг.

Благодаря интеграции с сервисом речевой аналитики Yandex SpeechSense пользователи МТС Exolve могут собирать статистику диалога, получать проанализированный нейросетью разговор с клиентом, извлекать в виде резюме ответы на наиболее значимые в обслуживании вопросы: решена ли проблема клиента, был ли оператор вежлив, удовлетворён ли клиент и т. д. Система автоматически определяет тему разговора, выявляет основные проблемы и итоги диалога, составляет краткое содержание беседы, которое можно загрузить в CRM.

Сервис можно подключить в едином окне. Клиентам МТС Exolve доступна облачная версия услуги речевой аналитики из личного кабинета платформы.

Сейчас сервис тестирует несколько крупных компаний, работающих в сфере электронной торговли, финтехе и медтехе.