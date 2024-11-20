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20.11.2024 в 13:58

МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей

Компании смогут анализировать звонки и текстовые диалоги с клиентами

Разработчик коммуникационных решений для бизнеса МТС Exolve, который является «дочкой» МТС, запустил сервис речевой аналитики на одноимённой платформе. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Новый сервис с применением технологии Yandex SpeechSense поможет компаниям анализировать звонки с помощью нейросети, находить проблемные разговоры и выявлять потребности клиентов, повышая качество их обслуживания. На основе анализа успешных и неудачных звонков можно отслеживать соответствие ответов операторов установленным стандартам и требованиям, улучшать сценарии общения с клиентами, использовать обратную связь для развития продуктов и услуг.

Благодаря интеграции с сервисом речевой аналитики Yandex SpeechSense пользователи МТС Exolve могут собирать статистику диалога, получать проанализированный нейросетью разговор с клиентом, извлекать в виде резюме ответы на наиболее значимые в обслуживании вопросы: решена ли проблема клиента, был ли оператор вежлив, удовлетворён ли клиент и т. д. Система автоматически определяет тему разговора, выявляет основные проблемы и итоги диалога, составляет краткое содержание беседы, которое можно загрузить в CRM.

Сервис можно подключить в едином окне. Клиентам МТС Exolve доступна облачная версия услуги речевой аналитики из личного кабинета платформы.

Сейчас сервис тестирует несколько крупных компаний, работающих в сфере электронной торговли, финтехе и медтехе.

МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей

Василий Сажко, директор по продуктам МТС Exolve:

Данная услуга важна для наших клиентов. Колл-центры, банки, страховые компании, клиники и многие другие бизнесы смогут более эффективно реагировать на запросы клиентов, а также оптимизировать свои ресурсы и процессы. Мы уверены, что использование технологий распознавания и анализа речи с помощью машинного обучения помогут оптимизировать затраты, повысить уровень автоматизации коммуникаций, эффективность работы сотрудников и обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.

МТС нейросети
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