«МТС Банк» запустил 15% кешбэк на супермаркеты по бизнес-карте

«МТС Банк» запускает повышенный кешбэк 15% при оплате бизнес-картой покупок в супермаркетах. При этом остальные преимущества программы лояльности в виде базового кешбэка 0,5% и повышенного кешбэка 5% на пять категорий в месяц продолжат действовать. Срок акции — до 29 декабря 2025 года.

Бизнес-карта «МТС Банка» — универсальный продукт для предпринимателей, который позволяет эффективно распоряжаться средствами в условиях ведения бизнеса. Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Бизнес-карта — это гибкое решение финансовых вопросов, полная прозрачность расходов, моментальный отчет о каждой операции, а также экономия времени на посещении офисов банка.

Надежда Панчурина, вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса «МТС Банка»: Мы продолжаем улучшать условия по продуктам для малого и среднего бизнеса. Покупки в супермаркетах и на АЗС — наиболее частые категории трат по нашей бизнес-карте. Таким образом, мы решили ввести повышенный кешбэк именно по этим двум категориям, чтобы выгода от нашей программы лояльности была наиболее ощутимой. Кроме того, новые акции мотивируют чаще пользоваться бизнес-картой в повседневной жизни.

Главное условие акции — открытие расчетного счета и выпуск бизнес-карты «МТС Банка» в период ее проведения — с 1 ноября по 29 декабря 2025 года. Для получения повышенного кешбэка пользователю достаточно присоединиться к условиям акции, совершать покупки по бизнес-карте на сумму более 20 тыс. руб. Максимальная сумма начисленного кешбэка в категории «Супермаркеты» в месяц — 10 тыс. руб.

Более подробная информация об условиях акции на сайте «МТС Банка».