Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2025 в 12:00

«МТС Банк» запустил 15% кешбэк на супермаркеты по бизнес-карте

Предложение можно совмещать с повышенным кешбэком на АЗС 10%, если клиент выполнил условия обеих акций

Реклама
МТС-БАНК ПАО |
erid:2W5zFJszvyv

«МТС Банк» запускает повышенный кешбэк 15% при оплате бизнес-картой покупок в супермаркетах. При этом остальные преимущества программы лояльности в виде базового кешбэка 0,5% и повышенного кешбэка 5% на пять категорий в месяц продолжат действовать. Срок акции — до 29 декабря 2025 года.

Бизнес-карта «МТС Банка» — универсальный продукт для предпринимателей, который позволяет эффективно распоряжаться средствами в условиях ведения бизнеса. Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Бизнес-карта — это гибкое решение финансовых вопросов, полная прозрачность расходов, моментальный отчет о каждой операции, а также экономия времени на посещении офисов банка.

Надежда Панчурина, вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса «МТС Банка»:

Мы продолжаем улучшать условия по продуктам для малого и среднего бизнеса. Покупки в супермаркетах и на АЗС — наиболее частые категории трат по нашей бизнес-карте. Таким образом, мы решили ввести повышенный кешбэк именно по этим двум категориям, чтобы выгода от нашей программы лояльности была наиболее ощутимой. Кроме того, новые акции мотивируют чаще пользоваться бизнес-картой в повседневной жизни.

Главное условие акции — открытие расчетного счета и выпуск бизнес-карты «МТС Банка» в период ее проведения — с 1 ноября по 29 декабря 2025 года. Для получения повышенного кешбэка пользователю достаточно присоединиться к условиям акции, совершать покупки по бизнес-карте на сумму более 20 тыс. руб. Максимальная сумма начисленного кешбэка в категории «Супермаркеты» в месяц — 10 тыс. руб.

Более подробная информация об условиях акции на сайте «МТС Банка».

МТС-банк
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.