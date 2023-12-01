Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Точка
Подкаст «Маркетинг и реальность»
ICU

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.12.2023 в 09:10

МТС разработала библиотеку для создания графовых нейросетей

Компания открыла проект для всех желающих

Центр Big Data МТС разработал библиотеку CoolGraph для специалистов по глубокому обучению нейросетей и открыл её для всех желающих. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Проект опубликован на Github. Он позволяет строить графовые нейросети, отличающиеся от стандартных, с помощью нескольких строк кода.

В отличие от обычных моделей машинного обучения графовые нейросети учитывают любые взаимосвязи в данных и обобщают все предыдущие подходы. Поэтому нейросеть получается «более гибкой и вариативной». Например, чат-бот сможет анализировать каждое слово в контексте предыдущих, выдавая максимально точный ответ.

Как пояснили в компании, библиотека CoolGraph предназначена как для экспертов, так и для начинающих специалистов в области глубокого обучения нейросетей, имеющих доступ к данным графов, с помощью которых они могут строить различные модели. Специалисты Big Data МТС собрали в библиотеке наработки в области построения кастомных моделей.

«Для достижения прорывов в области машинного обучения необходимо большое количество талантливых людей, экспериментирующих с технологиями. Наша библиотека решает эту задачу за счёт снижения порога входа в графовые нейросети. Эта технология с одной стороны объединяет в себе известные модели глубокого обучения как частные случаи, а с другой стороны даёт инструмент для новых исследований», — пояснил открытие исходного кода библиотеки директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

В дальнейшем центр планирует пополнять библиотеку CoolGraph и открывать доступ к другим своим разработкам.

Ранее МТС представила платформу для обучения нейросетей. Она обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке. Отмечалось, что дата-инженеры и аналитики смогут «разворачивать ML-модели в протестированной и оптимизированной для них облачной среде», собирать и анализировать данные, управлять жизненным циклом моделей, использовать трекинг ML-экспериментов, визуализировать и сравнивать результаты исследований.

МТС нейросети Библиотека Big Data МТС
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.