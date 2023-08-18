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18+
18.08.2023 в 10:28

МТС представила платформу для обучения нейросетей

Она обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке

Облачный провайдер CloudMTS, принадлежащий компании МТС, представил ML-платформу для совместной проектной работы data-команд. Платформа обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе МТС.

Как пояснили в компании, дата-инженеры и аналитики смогут «разворачивать ML-модели в протестированной и оптимизированной для них облачной среде», собирать и анализировать данные, управлять жизненным циклом моделей, использовать трекинг ML-экспериментов, визуализировать и сравнивать результаты исследований.

ML-платформа разворачивается в среде управления контейнерами Containerum Kubernetes. Сервис позволяет работать с одной моделью искусственного интеллекта сразу нескольким специалистам. «Платформа адаптирована под самый популярный open source фреймворк для трекинга ML-экспериментов — ClearML. Объектное хранилище CloudMTS, интегрированное в платформу, решает задачу хранения датасетов и моделей», — уточнили в МТС.

Обучать модели на площадке смогут как крупные корпорации, так и небольшие стартапы, работающие с искусственным интеллектом. Среди сценариев применения технологий машинного обучения решение таких бизнес-задач, как построение оптимальных логистических цепочек, прогнозирование выхода из строя оборудования на предприятии, доставка персонализированной рекламы, подбор квалифицированных кадров.

Михаил Соловьёв, директор по новым облачным продуктам CloudMTS:

Выпуск чат-бота Open AI ChatGPT превратил нейросети в мейнстрим, они уже умеют выполнять рутинные задачи бизнеса. Мировые отрасли-лидеры по инвестициям в AI: медицина, облака, финтех и кибербезопасность.

Мы видим, что этот тренд справедлив и для России. Можно говорить об экспоненциальном ускорении развития технологий генеративного искусственного интеллекта. Соответственно, растёт спрос на инфраструктуру и средства обучения ML-моделей, поэтому мы развернули собственную среду для ML-экспериментов на защищённой инфраструктуре CloudMTS. Cloud AI — одно из наиболее перспективных направлений и будущих драйверов роста отрасли.

В июле МТС запустила ИИ-видеоаналитику для ритейлеров. В «МТС Видеонаблюдение» добавили шесть новых детекторов видеоаналитики, которые разработала команда платформы Tenvision от MTS AI (дочерняя структура МТС). С их помощью предлагается вести подсчёт очередей, создавать тепловые карты, а также отслеживать присутствие и отсутствие персонала и маршруты клиентов.

МТС ML-платформа
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