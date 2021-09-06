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06.09.2021 в 20:00

QR-код в будущее: МТС разработал наружную рекламу с технологией Web AR

В рамках совместной с Mosaic кампании представлено будущее с продуктами и сервисами экосистемы

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МТС запустил проект, в рамках которого современные технологии дополнили пользовательский опыт взаимодействия с привычным форматом наружной рекламы. В промо был интегрирован инструмент Web AR — как отметили креаторы агентства Mosaic, чтобы «заглянуть в будущее» достаточно навести камеру смартфона на QR-код с баннеров бренда.

В отличие от обычных AR-механик в промо, интерактивный опыт от МТС сравним с полным VR-погружением. Сделав шаг в открывшийся портал, пользователь переносится в новый мир, где сможет «пройтись» по улице будущего с огромными голограммами, дронами, футуристичными автомобилями и, конечно, с новыми продуктами и сервисами экосистемы.

Также в рамках имиджевой федеральной кампании в эфир телеканалов был запущен ТВ-ролик — в нем представлена версия будущего от МТС. Например, в видео Дмитрий Нагиев примеряет антиспам-очки, а робот-пылесос подрабатывает водителем такси.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Иногда мы не задумываемся о том, как сильно и удивительно меняется наша жизнь с новыми продуктами, приложениями, сервисами. Но она меняется с каждым годом и сильно изменится еще!

У нас есть желание пробовать новое, удивлять, создавать что-то совершенно новое… Поэтому проекты с использованием передовых технологий (VR, AR, AI) сейчас нам крайне интересны — мы хотим заинтересовать и вдохновить ими наших клиентов.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):

Директор департамента маркетинговых коммуникаций — Мария Яковлева
Директор по стратегии и бренду — Ксения Сергачева
Руководитель направления по стратегии и бренду — Екатерина Красина

Mosaic (агентство):

Директор по работе с клиентами — Андрей Рыбушкин
Менеджер по работе с клиентами — Виктория Фаюстова
Арт-директор — Сергей Югов
Технический директор — Андрей Гафаров
Продюсер digital-проектов — Виталий Халдай

МТС Mosaic
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