Depot разработало айдентику, логотип и слоган для сети магазинов детской одежды Motherbear

Motherbear — федеральная мультибрендовая сеть магазинов товаров для детей. Бренд Motherbear был запущен в ноябре 2022 года компанией ДжамильКо. Клиент обратился к Depot за разработкой логотипа и фирменной айдентики бренда Motherbear. Об этом Sostav креативная команда проекта.

Для творческой команды Motherbear представляет собой необъятную вселенную созвездий с яркими звёздочками в каждом из них. Название бренда стало первоисточником смыслов, найденных на территории созвездий — мама медведица и есть созвездие Большой Медведицы. По словам представителей бренда, в созвездии бренда есть звёзды побольше и постарше, а есть совсем ещё маленькие яркие звёздочки, что символизирует детей в семьях, разных по возрасту и характеру. Миссия бренда — помощь родителям разглядеть талант и характер своего ребёнка, и помочь ему засиять ещё ярче.

Результатом проделанной работы стали: легенда, логотип, слоган бренда и фирменный стиль.

Семён Шатыло, креативный директор брендингового агентства Depot: Брендинговые агентства оказались в непростой ситуации в текущие времена, когда брендинг крупным компаниям, нужен здесь и сейчас по причине локализации бизнеса, но по факту органической нужды в ребрендинге нет. При разработке фирменного стиля Motherbear мы развивали идеи позиционирования, которые выражаются в графической форме, то есть искали комплексный подход к поставленной задаче. Здесь речь не только про смену логотипа, а про адаптацию всей коммуникации к новым условиям. Мы сделали так, что бренд стал полноценным новым игроком на рынке, качественно транслирующим все атрибуты бренда и позиционирования в единой адаптивной системе фирменного стиля.

Евгений Устинов, коммерческий директор «ДжамильКо»: Коллеги из Depot помогли нам вывести на рынок новый яркий бренд детской одежды. Айдентика Motherbear точно отражает наши ценности и миссию благодаря чему мы смогли выделиться на рынке и укрепить свои позиции.

Мы разработали гибкую айдентику бренда в гендерно-нейтральном цветовом коде, которая удобно используется в интернет-магазине, в офлайн точках продаж и на рекламных носителях. В основе цветовой схемы выбран яркий оранжевый (orange star) и дополнительно мятный. Также было разработано фирменное созвездие большой медведицы, состоящее из звёзд уникальных форм, отражающих возрастные группы. Айдентика легко адаптируется на разные возрастные категории, при этом сохраняя целостность бренда. Начиная с определенного возраста, дети влияют на принятие решения о посещении магазина или выборе бренда, поэтому важно было сделать бренд гибким для улучшения коммуникации не только с родителями, но и с детьми.

Команда проекта

Depot (креативное агентство)

Исполнительный креативный директор: Анастасия Третьякова

Креативный директор: Семён Шатыло

Директор копирайтерского отдела: Галина Евдокимова

Арт-директор: Ксения Александрова

Арт-директор: Полина Сергеева

Арт-директор: Александр Петухов

3D-дизайнер: Максим Копелюк

3D-дизайнер: Рустам Усманов

Motion-дизайнер: Женя Никитин

шрифтовой дизайнер: Арсений Аркатов

Руководитель проекта: Елена Кузьмина

Директор клиентской группы: Ольга Моисеева



Motherbear (клиент)

Управляющий партнёр: Алексей Андреев

Управляющий партнёр: Анна Луканина

Коммерческий директор: Анна Калиничева

Директор по развитию бизнеса: Дарья Соболянова

Пиар-менеджер: Светлана Трубникова