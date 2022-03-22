«Московский кредитный банк» проводит запрос цен на размещение наружной и indoor-рекламы

ПАО «Московский кредитный банк» проводит запрос цен на размещение рекламно-информационных материалов в наружной и indoor-рекламе, следует из закупочной документации, опубликованной на торговой площадке B2B-Center.

Закупка представлена двумя лотами. Лот № 1 — «HoReCa премиум» и лот № 2 — «Москва Сити». Для участия в закупочной процедуре необходимо предоставить запрос на аккредитацию, а затем заявку на участие, которая среди прочего включает коммерческое предложение и тендерное задание. Заявки принимаются до 28 марта 2022 года.

Агентство-кандидат также должно подать бухгалтерскую отчётность за 2021 год, подтверждающую объём медиазакупок на сумму не менее 1 млрд руб. с учётом НДС. Либо официальное письмо, заверяющее готовность к выполнению работ сразу после объявления итогов закупки с полной постоплатой и предоставлением её отсрочки на 30 календарных дней с момента передачи готового материала, говорится в извещении к закупке.

С победителем заключат агентский договор на год. Подрядчик должен будет ежемесячно подготавливать медиапланы. Примерный объём работ приводится в техническом задании, но может пересматриваться заказчиком в соответствии с бизнес-задачами, указано в техническом задании.