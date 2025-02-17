Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

iConText Group
for:what agency
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.02.2025 в 17:00

В Госдуме предложили ввести в школах занятия о вреде вейпов

Депутаты призвали рассказать школьникам об опасности вейпинга и законах, ограничивающих его продажу детям

Фракция КПРФ в Госдуме обратилась к Минпросвещения с предложением провести в российских школах цикл занятий «О вреде вейпов» в рамках программы «Разговоры о важном». В письме, подписанном лидером партии Геннадием Зюгановым и председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной, подчеркивается опасность вейпов и необходимость разъяснительной работы с детьми и подростками. Об этом сообщает «РИА Новости».

Авторы инициативы предлагают использовать материалы телепередачи Андрея Малахова «Опасное увлечение: пар-убийца губит подростков» и информировать школьников о законодательных мерах, запрещающих продажу вейпов несовершеннолетним. Также к этой работе планируется привлечь депутатов Госдумы, участвовавших в разработке соответствующих законов.

28 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ограничивающий продажу вейпов несовершеннолетним. Однако депутаты считают, что одного запрета недостаточно и необходимы образовательные меры для повышения уровня осведомленности среди детей и подростков.

Владимир Путин Госдума вейпы разговоры о важном запрет на продажу вейпов
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.