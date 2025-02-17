В Госдуме предложили ввести в школах занятия о вреде вейпов

Фракция КПРФ в Госдуме обратилась к Минпросвещения с предложением провести в российских школах цикл занятий «О вреде вейпов» в рамках программы «Разговоры о важном». В письме, подписанном лидером партии Геннадием Зюгановым и председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной, подчеркивается опасность вейпов и необходимость разъяснительной работы с детьми и подростками. Об этом сообщает «РИА Новости».

Авторы инициативы предлагают использовать материалы телепередачи Андрея Малахова «Опасное увлечение: пар-убийца губит подростков» и информировать школьников о законодательных мерах, запрещающих продажу вейпов несовершеннолетним. Также к этой работе планируется привлечь депутатов Госдумы, участвовавших в разработке соответствующих законов.

28 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ограничивающий продажу вейпов несовершеннолетним. Однако депутаты считают, что одного запрета недостаточно и необходимы образовательные меры для повышения уровня осведомленности среди детей и подростков.