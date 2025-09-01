Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2025 в 15:05

«Финуслуги» предупредили о новой схеме обмана с использованием декларации 3-НДФЛ

Мошенники выманивают коды финансовых сервисов под предлогом задолженности по налогам

Мошенники разработали новую схему обмана с использованием декларации 3-НДФЛ, сообщили в пресс-службе сервиса «Финуслуги».

Злоумышленники под предлогом уведомления о налоговой задолженности требуют подать декларацию и вводят жертву в заблуждение, предлагая записаться на прием через якобы сервис «Финуслуги».

После этого мошенники выманивают коды доступа к финансовым сервисам. Затем кибераферисты начинают следующий этап своей схемы обмана. Они звонят жертве, представляются сотрудниками силовых структур или Банка России, запугивают тем, что коды доступа теперь у злоумышленников, и убеждают перевести деньги на «безопасный счет».

Эксперты «Финуслуг» напоминают, что «безопасный счет» — это уловка мошенников, и при упоминании этого словосочетания диалог следует немедленно прекращать.

«Мы внимательно следим за возникновением новых схем мошенничества, чтобы заблаговременно предупреждать пользователей наших сервисов. Знание схем обмана и бдительность — главный щит финансовой безопасности граждан», — подчеркнул директор по информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов.

Ранее эксперты перечислили самые популярные схемы финансового мошенничества. Чаще всего аферисты используют звонки якобы от финансового регулятора.

финуслуги 3-НДФЛ схема обмана
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.