«Финуслуги» предупредили о новой схеме обмана с использованием декларации 3-НДФЛ

Мошенники разработали новую схему обмана с использованием декларации 3-НДФЛ, сообщили в пресс-службе сервиса «Финуслуги».

Злоумышленники под предлогом уведомления о налоговой задолженности требуют подать декларацию и вводят жертву в заблуждение, предлагая записаться на прием через якобы сервис «Финуслуги».

После этого мошенники выманивают коды доступа к финансовым сервисам. Затем кибераферисты начинают следующий этап своей схемы обмана. Они звонят жертве, представляются сотрудниками силовых структур или Банка России, запугивают тем, что коды доступа теперь у злоумышленников, и убеждают перевести деньги на «безопасный счет».

Эксперты «Финуслуг» напоминают, что «безопасный счет» — это уловка мошенников, и при упоминании этого словосочетания диалог следует немедленно прекращать.

«Мы внимательно следим за возникновением новых схем мошенничества, чтобы заблаговременно предупреждать пользователей наших сервисов. Знание схем обмана и бдительность — главный щит финансовой безопасности граждан», — подчеркнул директор по информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов.

Ранее эксперты перечислили самые популярные схемы финансового мошенничества. Чаще всего аферисты используют звонки якобы от финансового регулятора.