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22.05.2025 в 10:50

Мосбиржа запустила ИИ-ассистента для сотрудников

Помощник позволяет ускорять выполнение до 90% задач

Московская биржа создала для своих сотрудников ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ). Помощник MOEX Insight AI работает с любым офисным программным обеспечением и веб-интерфейсами, учитывает содержимое экрана и понимает контекст задачи. Решение могут масштабировать на другие целевые аудитории. Об этом сообщает ТАСС.

ИИ-ассистент способен анализировать таблицы, в том числе финансовую отчетность, создавать презентации, помогать в подготовке документов и другое. Управлять помощником можно голосом или давая текстовые команды.

По заявлению Мосбиржи, ИИ-ассистент способен высвободить до 50% рабочего времени сотрудников и ускорить выполнение до 90% их задач. Сама биржа сможет экономить благодаря применению искусственного интеллекта больше 1 млрд руб. в год.

Ранее Мосбиржа запустила инвестиционные фонды под управлением блогеров и торги фьючерсами на кофе.

Мосбиржа искусственный интеллект
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