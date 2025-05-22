Мосбиржа запустила ИИ-ассистента для сотрудников

Московская биржа создала для своих сотрудников ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ). Помощник MOEX Insight AI работает с любым офисным программным обеспечением и веб-интерфейсами, учитывает содержимое экрана и понимает контекст задачи. Решение могут масштабировать на другие целевые аудитории. Об этом сообщает ТАСС.

ИИ-ассистент способен анализировать таблицы, в том числе финансовую отчетность, создавать презентации, помогать в подготовке документов и другое. Управлять помощником можно голосом или давая текстовые команды.

По заявлению Мосбиржи, ИИ-ассистент способен высвободить до 50% рабочего времени сотрудников и ускорить выполнение до 90% их задач. Сама биржа сможет экономить благодаря применению искусственного интеллекта больше 1 млрд руб. в год.

Ранее Мосбиржа запустила инвестиционные фонды под управлением блогеров и торги фьючерсами на кофе.