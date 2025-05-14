Московская биржа запустит торги фьючерсами на кофе

Фьючерсный контракт на кофе будет торговаться под кодом COFFEE (с коротким обозначением KC), сообщает «Коммерсантъ». Объем одного лота составит 10 фунтов (примерно 3,1 тыс. рублей). Контракты будут исполняться пять раз в год — в феврале, апреле, июне, августе и ноябре. Расчеты производятся в долларах США за фунт. В качестве базового актива выступает кофе сорта арабика, представленный на зарубежных торговых площадках.

Новый фьючерс отражает колебания рыночной стоимости кофейных зерен, поступающих из стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов. Из-за высокой волатильности кофе представляет интерес для трейдеров, работающих как на краткосрочных, так и на долгосрочных рыночных трендах.

Фьючерсы на кофе могут быть полезны и для участников отрасли, занимающихся импортом, переработкой или реализацией кофейного сырья. По словам представителей Мосбиржи, инструмент поможет таким компаниям хеджировать риски, связанные с колебаниями цен, и обеспечит большую стабильность бизнес-процессов.

Напомним, в 2024 году Россия импортировала из Бразилии рекордные 62 тыс. тонн кофе.