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26.08.2026 в 14:20

Мосбиржа во втором квартале сократила траты на рекламу и маркетинг

Доходы площадки превысили 34 млрд рублей

Во втором квартале 2026 года расходы Мосбиржи на рекламу и маркетинг составили 1,14 млрд руб., за аналогичный период 2025 года показатель был равен 1,25 млрд руб. В первом квартале 2026 года траты площадки на рекламу и маркетинг составили 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Мосбиржи.

Валовые операционные доходы компании за второй квартал текущего года достигли 34,3 млрд руб., чистая прибыль — 15,8 млрд руб., чистый процентный доход — 11,9 млрд руб. Комиссионные доходы Мосбиржи составили 22,3 млрд руб. на фоне высокой активности клиентов и эмитентов, а также запуска новых продуктов и услуг. Доля комиссионного дохода в структуре валовых операционных доходов биржи был равен 65%.

Совокупные операционные расходы Мосбиржи увеличились на 10,4%. Соотношение расходов и доходов составило 39,2%. Траты Мосбиржи на персонал достигли 5,7 млрд руб., на амортизацию и ИТ-обслуживание — 3,3 млрд руб. Остальные общие и административные расходы составили 1,2 млрд руб.

Отчетность Мосбиржа
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