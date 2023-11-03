Бывший производитель мороженого Baskin Robbins в России выходит на рынок Китая

Московская фабрика мороженого АО «БРПИ» (ранее «Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед»), которая почти 30 лет выпускала по лицензии мороженое Baskin Robbins, готовится выйти на китайский рынок. Компания будет продвигать продукцию под брендом «Сделано в России». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление гендиректора «БРПИ» Агнессы Осиповой.

«Подготовлено для производства, к запуску, к фасовке наша продукция для потребителя в Китае. В ближайшие дни будет осуществлена поставка в Китай. Мы надеемся, что в ближайшее время наша продукция появится в сетевом ритейле, розничных магазинах, на электронных площадках онлайн», — уточнила Осипова.

Как пишет издание, поддержку компании оказал Российский экспортный центр (РЭЦ). Совместно с ним была разработана новая упаковка для продукции фабрики под брендом «Сделано в России».

По словам гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной, «кобрендинг является очень важным элементом, который позволяет в разы увеличить поставки российской продукции». Китайские дистрибьюторы видят в кобрендинге «серьёзный маркетинговый инструмент», добавила она.

Фабрика «БРПИ» и ещё 60 производителей также участвуют в акции «Российские товары для чемпионов». Её цель — продвижение российской продукции под брендом «Сделано в России».

БРПИ была создана в 1994 году. В конце 2022 года сообщалось о проблемах компании с правами на использование бренда Baskin Robbins в России. В октябре—ноябре 2022 года БРПИ подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. Тогда же на официальном сайте компании логотип сменился на BRandICE. Сейчас под этим брендом компания продолжает выпускать мороженое.