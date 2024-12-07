Могучий ИИ в руках всемогущего: как «Теплолюкс» сэкономил миллионы на ребрендинге

Компания «Теплолюкс» первая в своей нише провела масштабный ребрендинг с помощью нейросетей, не потратив при этом ни рубля из заложенного бюджета, однако некоторые ресурсы задействовать все же пришлось.

Искусственный интеллект сегодня поистине умеет удивлять и, как показывает практика, является одним из основных ключей к повышению эффективности практически во всех сферах жизни. Однако важным условием успешного кейса здесь выступают «умелые» руки пользователя, и как оказалось, умелыми они могут быть не только у дизайнера.

Руководителем и единственным в своем лице сотрудником, отвечающим за рестайлинг бренда, стал маркетолог компании, без особых профильных навыков в сфере дизайна. Этот тот самый яркий пример и доказательство того, что ИИ пришли в этот мир не только в роли злостного захватчика рабочих мест, но и как надежный бизнес-партнер, помогающий оптимизировать бюджеты и время, взращивать таланты внутри компании и драйвить вертикальный карьерный рост сотрудников.

Решение прибегнуть к такому smart-инструменту как ИИ, было продиктовано приверженностью компании к инновациям: предлагая высокотехнологичные продукты, необходимо привести визуальный стиль к определенному стандарту. Задачи включали обновление визуальной идентичности, чтобы она органичнее резонировала с аудиторией и подчеркивала статус лидера рынка.

Дизайн получился минималистичным и лаконичным, идеально отражающим суть компании — комфорт, тепло и безопасность.

Дмитрий Яценко, руководитель маркетинговых коммуникаций в «Теплолюкс»: Важно отметить, что рестайлинг коснулся всех брендов компании: Теплолюкс, Neptun, Warmstad, что позволило унифицировать подход к визуальной идентичности. Ключевые решения по рестайлингу логотипов, цветам и практическому применению элементов брендбука разрабатывались внутри команды, но ИИ стал для нас идеальным помощником благодаря своей способности генерировать идеи на основе заданных параметров, что ускорило процесс и позволило протестировать множество вариантов. Мы использовали платформы, которые предлагают генерацию визуального контента и текстов, такие как ChatGPT, Midjourney, DALL-E.

Технологичность бренда передана через чистые линии, сбалансированные цвета и современную типографику. Особое внимание уделено созданию визуального языка, который вызывает доверие, при этом сохраняет уникальность и узнаваемость «Теплолюкс», легко запоминается и хорошо адаптируется к различным носителям.

Палитра цветов «Теплолюкс» создает гармонию между динамичностью и профессиональной строгостью, идеально подходящую для бизнеса, который стремится не только выделиться на рынке, но и завоевать доверие клиентов через надежность и инновации. Яркий оранжевый добавляет энергии и вызывает ассоциации с прогрессом и творческим подходом, в то время как насыщенные серые и синие оттенки обеспечивают чувство стабильности и компетентности.