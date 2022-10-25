Дефицит кинопремьер и усталость от новостей увеличили популярность мобильных игр

Рост рынка мобильных игр в России по итогам 2022 года составит 25% по сравнению с прошлым годом — его объём достигнет $1,2 млрд. В 2021 году показатель составил $960 млн, а годовой прирост был всего 12% по сравнению с 2020 годом, пишет РБК со ссылкой на данные TelecomDaily. Расчёты учтывают выручку всех разработчиков, чьи игры доступны в России, за которые платят российские пользователи.

В АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) при этом не ожидают роста популярности игр и не делают конкретных прогнозов, однако ИРИ планирует нарастить инвестиции в гейм-индустрию, передаёт издание. Сейчас уже известны отдельные проекты, в которых организация видит значительный потенциал.

Исследователи прогнозируют рост рынка вопреки уходу ряда разработчиков и издателей. В TelecomDaily пояснили изданию, что россияне устали от политических новостей и хотят больше времени тратить на доступные развлечения. На росте популярности мобильных игр сказывается нехватка премьер в офлайн-кинотеатрах, часть из которых уже закрылась, отметил глава TelecomDaily Денис Кусков.

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев подтвердил изданию усталость аудитории от новостного контента. Мобильный гейминг стал формой вытеснения, объяснил собеседник. При этом на динамике российского рынка может в большей степени сказаться уход иностранных конкурентов и недоступность зарубежных проектов из-за проблем с платёжными системами — это означает перераспределение в сторону российских разработчиков, отмечает эксперт.

Однако член правления Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников ожидает краха рынка мобильных игр из-за ухода иностранных компаний, заявил он изданию. По его мнению, российский рынок способен поддерживать только небольшое количество продуктов, «разработку дорогих и крутых проектов можно похоронить, поскольку они никогда не окупятся на отечественном рынке», пояснил Овчинников.