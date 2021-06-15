Россияне потратили на мобильные игры $235 млн в первом квартале 2021 года

Первый квартал 2021 года стал самым успешным для индустрии мобильных игр в России. Траты на мобильный гейминг выросли на 11% год к году и составили $235 млн. Количество скачиваний выросло на 6%, до 727 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование App Annie и Wargaming.

Большинство российских пользователей мобильных игр пользуются Android, доля iOS составляет 32%. По доходам от мобильных игр Россия занимает пятое место после Китая, Бразилии, США и Индии, при этом опережая Мексику и Индонезию.

По оценке директора по маркетингу и рекламе My.Games Елены Григорян, российский рынок мобильного гейминга вырос за счет увеличения среднего чека — он ниже, чем в Европе и США, а высокие позиции в рейтинге App Annie обусловлены большим населением страны, отмечает эксперт.

Основатель и генеральный директор WN Media Павел Ряйкконен считает, что рынок мобильных игр смог привлечь инвесторов и увеличить маркетинговые бюджеты благодаря устойчивости во время пандемии, но, по его прогнозу, дальнейшего роста не будет. «Предварительные цифры по числу рекламных показов и собранной аудитории за апрель и май демонстрируют, что нас ждет как минимум временная просадка охватов», — считает он.

Главной причиной эксперт называет новую политику конфиденциальности Apple. Также Ряйкконен сомневается, что Россия могла войти в пятерку стран по выручке от мобильных игр из-за «общего уровня благосостояния населения».

Эксперты уверены, что на фоне роста мобайла другие сегменты — десктоп и консоли, — не будут терять позиции. «Они будут удерживать свою долю игрового рынка в нашей стране, поскольку обладают действительно лояльной аудиторией», — отмечает Григорян. По ее словам, российские геймеры «исторически привыкли делать выбор в сторону ПК-игр», и тенденция сохраняется.

Всего за первый квартал россияне потратили в мобильных приложениях $355 млн — это на 15% больше, чем в 2020 году. Число загрузок выросло на 5%. Лидерами по расходам в России оказались музыкальные сервисы Boom и «Яндекс.Музыка», а также соцсеть «ВКонтакте».