Мобильное приложение S7 Airlines снова доступно в App Store

Мобильное приложение S7 Airlines для операционной системы iOS вновь появилось в App Store, сообщает пресс-служба компании.

Программа получила название «Учебник Путешествий» и доступна для установки на устройства пользователей. С помощью приложения пассажиры могут приобретать авиабилеты, бронировать отели, заказывать машины, билеты на «Аэроэкспресс» и трансфер.

«Успейте скачать, пока не удалили», — говорится в сообщении S7.

В компании также рекомендовали связать приложение с аккаунтом в Telegram для получения оперативных уведомлений. Персональные данные пассажиров мессенджеру не передаются, заверили там.