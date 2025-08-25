Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.08.2025 в 13:00

Мобильное приложение S7 Airlines снова доступно в App Store

Приложение под названием «Учебник Путешествий» позволяет бронировать билеты, отели и транспортные услуги

Мобильное приложение S7 Airlines для операционной системы iOS вновь появилось в App Store, сообщает пресс-служба компании.

Программа получила название «Учебник Путешествий» и доступна для установки на устройства пользователей. С помощью приложения пассажиры могут приобретать авиабилеты, бронировать отели, заказывать машины, билеты на «Аэроэкспресс» и трансфер.

«Успейте скачать, пока не удалили», — говорится в сообщении S7.

В компании также рекомендовали связать приложение с аккаунтом в Telegram для получения оперативных уведомлений. Персональные данные пассажиров мессенджеру не передаются, заверили там.

iOS S7 Airlines «Учебник Путешествий»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.