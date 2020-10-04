От рекламы до кинофестивалей: как мобильные фильмы захватывают индустрии

Еще десять лет назад киноиндустрия казалась неприступной, если не эксклюзивной. Хочешь быть режиссером? Сначала отучись несколько лет в киношколе. Хочешь показать свой фильм людям? Заплати студии за дистрибуцию. Но все стало меняться с появлением смартфонов и контент-платформ. О том, как технологии повлияли на индустрию, рассказала Полина Непряхина, глава пресс-службы Likee в России.

«Первые ласточки» и новые разговоры о любви

Первый мобильный телефон с камерой в 0.1 мегапиксель вышел в 1999 году. А уже в 2005−2006 годах появились первые «мобильные» фильмы. Одним из таких стал «New Love Meetings», снятый итальянскими режиссерами Марчелло Менкарини и Барбарой Сегецци.

Он повторял сюжет документальной ленты Пьера Пазолини «Love Meetings» 1965 года: режиссеры опросили около 700 человек в Италии о любви, сексе и отношениях. 100 лучших ответов смонтировали и уместили в 93 минуты хронометража.

В интервью Associated Press кинематографисты заметили, что очевидные недостатки мобильного кинематографа сыграли им на руку: на трясущихся кадрах без стабилизации и оптического зума люди максимально открыто шли на контакт и раскрывались в своих ответах. «Использование маленького инструмента, который стал частью нашей рутины, позволяет установить гораздо более близкую связь, чем использование обычной камеры», — заметила Барбара.

И она была права: формат показал себя очень перспективным. Со временем к нему стали присматриваться все больше и совмещать его с другими. Так на свет в 2017 появился фильм «Starvecrow» британского режиссера Джеймса Карвера.

Лента объединяет съемки на камеры скрытого наблюдения и кадры с мобильного телефона. Отзывы у фильма были неважные, но критики признавали, что формат позволил построить особую атмосферу на грани хоррора и любовной драмы.

Реалистичность формата сохранилась и с приходом качественных камер. Однако если раньше «снятое на экран мобильного» кино воспринималось скорее как артхаусный опус, сегодня ультра четкие объективы новых моделей ставят мобильную кинематографию в один ряд с мейнстримным кино. Причина этому — появление iPhone.

Для всех или для избранных

В 2007 году произошла революция в мобильном мире: представили первый iPhone. Телефон с отличной встроенной камерой не мог не заинтересовать создателей контента, хотя и воспринимался долгое время как игрушка для домашнего киноархива. Понимание креативного потенциала к рынку пришло с четвертым поколением устройства.

В 2011 году на корейский рынок вышел фильм «Night Fishing», весь бюджет которого был спонсирован мобильным оператором KT — который и продавал телефоны. Такая новость не могла укрыться от корейских маркетологов из Samsung: те в 2012 предоставили исландской телекоммуникационной компании Siminn новый Galaxy S III для съёмки первого рекламного ролика, снятого на смартфон.

В духе здорового соперничества Apple через два года сделали ход конем: они объединились с Bentley, чтобы создать рекламный ролик-документальный фильм «Intelligent Details». Он был снят на iPhone 5S, однако особенность клипа была в другом: он был полностью смонтирован на iPad, встроенный в новый автомобиль.

Бренды отошли от идеального, лощеного представления о производителе автомобилей и решили сделать ставку на реалистичность: в ролике не так много отсылок к нарочитой роскоши, привычной поклонникам Bentley. Видимо, именно после этого видео фраза «Shot on iPhone» стала своеобразным брендом, который Apple активно использует по сей день — от наружной рекламы до роликов.

Возможно, этот ролик чётко установил связку «мобильное кино — возможности» в головах кинорежиссеров, потому что на фестивале Sundance в 2015 году был представлен фильм «Tangerine» Шона Баскера, также полностью созданный на iPhone 5S с использованием анаморфной линзы. Пожалуй, это был первый фильм, снятый на мобильный, который хвалили не только за инновационный подход к съёмке. История о трансгендерной секс-работнице потрясла критиков: агрегатор рецензий Metacritic подсчитал, что общий рейтинг картины — 85/100.

Можно долго рассказывать вдохновляющие истории о мировых режиссерах, однако стоит помнить, что все-таки Shot On iPhone — умелый маркетинговый ход, который подчеркивает доступность создания фото- и видеоконтента на смартфонах компании. В реальности большинство фильмов, снятых на iPhone, снимаются не только на это устройство. В стандартный набор входит устройство для стабилизации (Steadycam), линза, микрофон, видеокарта и еще множество приспособлений — а это пара-тройка тысяч долларов. Так что, выходит, не так мобильное кино и доступно для массовой аудитории?

Что будет дальше

Развитие мобильных технологий неизбежно меняет нарратив и ландшафт индустрии. Например, сегодня мы с гораздо большим энтузиазмом относимся к вертикальному видеоконтенту, хотя семь лет назад вообще не могли представить, что он может кого-то заинтересовать.

Появление Snapchat, а потом Instagram Stories перевернуло понимание качественного и интересного контента: стало ясно, что большую историю можно рассказать в коротком вертикальном ролике на 60 секунд. Одновременно контент брендов начал бороться за внимание с пользовательским: семейными видео, смешными моментами с вечеринок и, конечно, мемами.

Уже вставшая на ноги индустрия мобильного кино тоже не стояла на месте: спустя пять лет после выхода «Tangerine» она успела обзавестись многочисленными кинофестивалями, самый известный из которых проходит в Швейцарии. При этом интересно, что в его правилах больше нет ограничений по ориентации видеоконтента и по хронометражу. А в Новом Южном Уэльсе, в Австралии, до этого года даже проходил международный Фестиваль Вертикального Кино. Индустрия подстроилась под формат, вызывающий особые эмоции у потребителей: именно вертикальное видео проще всего смотреть на бегу, не переворачивая смартфон, — и также просто снимать.

Платформы для создания и просмотра видеоконтента тоже осознали важность поддержки молодых режиссёров. Так, у Likee прошёл фестиваль мобильного кино, в котором могли принять участие все пользователи. Эксклюзивным партнёром фестиваля стал производитель смартфонов TECNO Mobile, а вместе со зрителями работы участников судили профессиональные продюсеры, кинооператоры и режиссеры. Фестиваль поддержали кинокомпании «Централ Партнершип» и Vega Film, а также Московская школа кино.

Кроме призов фестиваль дал молодым режиссерам самое ценное — аудиторию. Благодаря технологии рекомендаций Likee креаторы могут показать свои работы как можно большему числу зрителей. Так, в среднем каждый фильм-победитель уже посмотрели более 400 тыс. человек — а это более тысячи заполненных залов кинотеатров.

Очевидно, что тренды индустрии будущего — прозрачность и доступность. Мобильное кино даёт шанс новым лицам заявить о себе в индустрии, даже просто снимая короткие ролики на свой смартфон. Это позволяет обходить препятствия, с которым сталкиваются начинающие режиссеры: от бюджета до недостатка оборудования. Возможно, мы двигаемся к миру, в котором режиссером и создателем делает действительно талант и желание, а не только возможности, а каждый качественный фильм сможет получить достойную аудиторию благодаря алгоритмам контент-платформ.