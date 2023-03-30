«Московский кредитный банк» проводит запрос цен на продвижение в «Яндекс Директе» и VK

ПАО «Московский кредитный банк» проводит запрос цен на продвижение банковских розничных продуктов, следует из документации на электронной торговой площадке B2B-Center. Закупка представлена двумя лотами. Лот № 1 — контекстная реклама в «Яндекс Директе» и лот № 2 — таргетированная реклама VK. Приём заявок на первый этап проводится до 5 апреля 2023 года.

Согласно закупочной документации, для участия в конкурсе необходимо предоставить запрос на аккредитацию, а также заявку на участие, которая включает коммерческое предложение и квалификационную анкету кандидата.

Во второй этап конкурса пройдут только те участники, которые соответствуют требованиям заказчика. Срок подготовки тестового задания — стратегии продвижения — для второго этапа составляет 2,5 недели. С победителем банк заключит договор на год с возможностью пролонгации.

В задачи подрядчика в том числе войдут: