«Московский кредитный банк» проводит запрос цен на продвижение в «Яндекс Директе» и VK

ПАО «Московский кредитный банк» проводит запрос цен на продвижение банковских розничных продуктов, следует из документации на электронной торговой площадке B2B-Center. Закупка представлена двумя лотами. Лот № 1 — контекстная реклама в «Яндекс Директе» и лот № 2 — таргетированная реклама VK. Приём заявок на первый этап проводится до 5 апреля 2023 года.
Согласно закупочной документации, для участия в конкурсе необходимо предоставить запрос на аккредитацию, а также заявку на участие, которая включает коммерческое предложение и квалификационную анкету кандидата.
Во второй этап конкурса пройдут только те участники, которые соответствуют требованиям заказчика. Срок подготовки тестового задания — стратегии продвижения — для второго этапа составляет 2,5 недели. С победителем банк заключит договор на год с возможностью пролонгации.
В задачи подрядчика в том числе войдут:
- ежедневный контроль эффективности рекламных кампаний с оперативной корректировкой настроек и ручное обновление данных офлайн-конверсий в целях «Яндекс Метрики» и VK, а также регулярное проведение А/Б-тестов;
- подготовка и адаптация рекламных материалов (в том числе тексты объявлений, графические баннеры) для контекстной и таргетированной рекламы на основе мастер-макетов и вводных заказчика;
- ежемесячная подготовка медиапланов и предоставление отчётности по всем рекламным активностям, включая анализ прошедших размещений, рекомендации и план работ на следующий период;
- еженедельная отчётность по текущим рекламным кампаниям.