В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру для производства целлюлозы

Учёные Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) внедряют в сельское хозяйство экзотическую культуру — мискантус. В России формируют сеть предприятий по производству и переработке данного растения в целлюлозу. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает «РИА Новости».

Как пишет информагентство, уже запущен опытный завод в Московской области, а также определена площадка под предприятие в Новосибирской области. Кроме того, достигнута договорённость о создании завода в Калининградской области.

Мискантус — род многолетних травянистых растений, произрастающих в Австралии, Азии и Африке. В России, на юге Приморского края, встречается вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространённый также в Китае, Корее и Японии.

По данным специалистов ИЦиГ, с одного гектара плантаций мискантуса в среднем можно получать до четырёх тонн целлюлозы для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Выделить аналогичное количество целлюлозы из древесины — технологически сложнее и дороже, отмечают в организации.

В 2012 году ИЦиГ вывел и запатентовал первый в России культурный сорт мискантуса — «Сорановский». Он адаптирован к российскому климату и ежегодно может давать урожай сухой растительной массы с нужными характеристиками, уточнили в институте.

В Московской области в 2020 году засеяли пробную плантацию при участии индустриального партнёра и запустили опытную производственную линию. При этом индустриальный партнёр института наладил выпуск биоразлагаемой посуды из целлюлозы, получаемой при переработке мискантуса.

Как отмечают в ИЦиГ, учёные отрабатывают технологии производства биоразлагемых упаковочных материалов, а также целлюлозного волокна — как для текстильной промышленности, так и для переработки его в углеродное волокно, востребованное в современных композитных материалах.

Согласно данным института, заводы, производящие целлюлозу из мискантуса, могут выпускать по 10 тыс. тонн продукции в год. Ожидается, что каждое из предприятий сосредоточится на своём виде продукта переработки. На заводе в Подмосковье отработают технологии для других площадок. В будущем там хотят создать крупное производство, первое из планируемой серии, подчеркнули в ИЦиГ.