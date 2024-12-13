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18+
13.12.2024 в 17:20

«Мираторг» обновляет дизайн упаковок колбасных изделий

Редизайн создавался с учетом трендов мирового FMCG-рынка

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ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МИРАТОРГ ООО | miratorg.ru
erid:LjN8KGPQR

В обновленном дизайне «Мираторг» доносит до потребителя свое основное преимущество: это главная коммуникация на упаковке — «Исключительно из мяса с собственных ферм», а также новый слоган «Сделано из мяса! Сделано в России!», поскольку «Мираторг» самостоятельно производит именно в России все виды мяса (свинину, говядину и курицу), которые используются в производстве колбасных изделий. Подробностями с Sostav поделилась пресс-служба компании.

Редизайн создавался с учетом трендов мирового FMCG-рынка на интеграцию аппетитных фудзон на упаковке продукции.

Основные цели редизайна заключаются в усилении позиционирования бренда в сегменте «средний +». Новая яркая упаковка также повысит видимость продукции на полках магазинов.

Первая продукция в обновленном дизайне была выпущена весной 2024 года, ими стали новинки: сырокопченые колбасы «Куршская» и «Неаполитано», а также варено-копченые колбаски «Чиполетти». Название новой колбасы «Куршская» связано с Калининградской областью, где расположено одно из производств компании «Мираторг», — именно там находится Куршская коса, жемчужина Русской Балтики. «Неаполитано» — новинка на рынке колбасных изделий: сырокопченая колбаса в обсыпке из натуральных специй в формате нарезки.

«Мираторг» полностью завершит обновление дизайна упаковки всей колбасной продукции в 2025 году.

«Мираторг» обновляет дизайн упаковок колбасных изделий «Мираторг» обновляет дизайн упаковок колбасных изделий «Мираторг» обновляет дизайн упаковок колбасных изделий
Мираторг редизайн
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